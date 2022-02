La España inconformista, la insumisa y la que está más que agotada de los parámetros asfixiantes del mundo biempensante es la España marxista. Pero, por favor, no vaya a equivocarse. No utilice, aunque le apetezca, los clichés al uso. Sea subversivo, rebelde si así lo prefiere. Porque esta España en ciernes no tiene nada que ver con la izquierda añosa. Hoy, las cosas han cambiado. Brota una nueva España, un país que surge de las cenizas del derrumbamiento de las izquierdas. Una España que lucha por sus ideales sin importar que la sitúen en algún lugar insospechado del arco parlamentario. Una España sin complejos y ataduras, libre para definirse como le plazca, pero con una clara ideología, entendiendo por tal un ideario vivo y orgullosamente sentido por una mayoría no tan silenciosa como se intuía. Una España marxista, al estilo de un Groucho Marx, que pone en tela de juicio lo convenido, incluso lo falsamente tradicional, como ya lo hiciera el genial humorista.

Recientes estudios han venido a confirmar lo que uno percibe casi a diario en el ambiente. Contestar, ser rebelde y buscar un mundo alternativo ya no significa ser necesariamente de izquierdas. En este momento, en el que incluso afirmar que un hombre es un hombre y no una mujer resulta hasta revolucionario, la rebeldía sólo se entiende si uno es de derechas, liberal o conservador, tanto da, puesto que lo que se quiere decir es que el sujeto defiende el pensamiento crítico y, cómo no, la deseable tolerancia. Postular que las personas se expresen en completa libertad, que razonen bajo su propio criterio y no el impuesto por las élites intelectuales, es situarte de inmediato en las antípodas del concepto ideológico de las izquierdas. En fin, sentir que la vida es una, pero no por ello juzgar la del vecino con el mismo prisma que el de la privilegiada vivencia de los que parecen saberlo todo, tal es ser de derechas en la actualidad. Evidentemente, ha habido una conversión de los valores, una prodigiosa transmutación al modo nietzscheano, por la que la visión anquilosada y retrógrada pasa a ser la del segmento de los antaño progresistas. Y debía ser así, porque, si lo meditamos un poco, tan sólo una brizna de inteligencia que ilumine el camino, el hombre está necesitado de libertad, una libertad que sólo alcanzará en esta España marxista. Por cierto, una España que celebra, día a día, la vida compartida, que comprende y valora lo que nos hace diferentes, pero sin propiciar la desunión de los compatriotas. Una España que admira cómo la tradición ha logrado sobrevivir al embate de los sectarios y convertirse en el ejemplo de la justa subversión al poder establecido. Definitivamente, se acabó la España de la caricatura, la de los de arriba y los de abajo, que nos querían endilgar las izquierdas de este país.

El Marx de nuestros recuerdos de infancia, el de la gran pantalla, ha cobrado vida en el impulso de esta nueva España, una nación que quiere dejar atrás las inútiles cancelaciones del pasado histórico, igual que lo políticamente correcto y, por supuesto, las cerriles y desproporcionadas prevenciones de la ideología de género, en especial, aquellas que le niegan al niño la posibilidad de elección de los juguetes con que ha de disfrutar. Precisamente, es esta España de la libertad, del buen humor, de la fiesta y de la cordialidad la que puja por salir del hueco en el que la han encerrado los intolerantes, los enemigos de la grandeza del hombre. Ya no es la palabra de este humilde columnista -poca cosa, a decir verdad-, sino la constatación de lo que sesudos ensayos han venido advirtiendo en los últimos años, y no solamente para España. Mientras tanto, las izquierdas niegan el advenimiento, ocultando en balde este nuevo amanecer de la política. Persiguen fantasmas o, quizás, los crean a partir de sus obsesiones. Así, buscan convencerse de que lo que es real, esta España diversa y vitalista, es únicamente una ilusión, una fake news, como no se cansan de repetir hasta la saciedad. Ofuscadas como están con la apuntada conversión de valores, no llegan a entenderla ni por lo más remoto. El recurso que les queda es la demonización del fenómeno y, de ahí, al anhelo por llamar mentira a lo que no está contemplado en su pobre ideología. Han perdido el sino de los tiempos, aparte de la fuerza que les brindaba la existencia de los desfavorecidos, marginados y excluidos de la sociedad, porque todos ellos han caído en la cuenta de que ser de izquierdas es perpetuar la sumisión frente al afán libertario.