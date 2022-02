La música como excusa

Los que vivimos demasiado obsesionados con la música estamos acostumbrados a hablar con la mayor seriedad y pasión de lo que parece frívolo y a enfrentarnos a lo serio con humor.

Somos como aquellos dos rusos que se liaron a tiros (de fogueo) en la ciudad de Rostov del Don, por culpa de una discusión sobre Kant. Así, podemos charlar acaloradamente durante 24 horas sobre si son mejores los The Beat ingleses o los americanos, como si de eso dependiera el futuro de Occidente.

Por eso nos coge entrenados que estos días se use la música para hablar de otros temas, gracias a la polémica de Eurovisión o a la de Spotify. En un país donde solo se escucha música cuando hay alguna excusa (fregar los platos, la bici estática o, sobre todo, la fiesta), nos parece bien que ahora la música sea una excusa para hablar de otros temas.

Del mismo modo que en el Parlamento británico se pusieron a debatir citando a The Smiths por una polémica con el entonces primer ministro, David Cameron, ahora hay grupos que piden elevar al Congreso la limpieza del jurado eurovisivo, mientras los sindicatos le reclaman esa transparencia a TVE, organizadora del concurso.

De Eurovisión yo podría hablar o bien nada o bien muchísimo. Me sucede como con los packs de quintos de cerveza o con los fuets: puedo no abrirlos, pero si lo hago es muy probable que me los acabe. Ahora se analizan las canciones que se presentaron y ante ello yo opino dos cosas contrarias: no hay que analizarlas en absoluto o hay que analizarlas mucho más, desde el juicio sensible y el juicio cognitivo, si quieren que me ponga pedante.

Si optamos por lo segundo, cuesta, por ejemplo, hablar del temazo pop de Rigoberta Bandini sin apuntar que artísticamente es la mejor, pero añadir que es, al mismo tiempo, resultado de cómo se expresan y pasean por el mundo las clases más pudientes de Barcelona (distancia levemente irónica, alergia a la ostentación, descalzos y de blanco Cadaqués, en pandilla de primos hermanos y segundos, con una puesta en escena conceptualmente audaz pero autoconscientemente desastrada, con la forma que tiene de mostrar su talento quien no tiene la necesidad de demostrarlo). O de cómo tanto esta como otras canciones han servido para hablar de diversas visiones del feminismo, en algunos casos hasta el cortocircuito. O cómo en el análisis de Chanel convive el control del cuerpo con su exposición y el clasismo (incluso el racismo) generados por su victoria con el poder de la industria musical que la ha propiciado. O cómo Tanxugueiras representa la periferia y la dignificación de lo popular a través de la actualización del folclore. El debate parece sencillo, pero no lo es, algo que pasa también con cualquier buena canción pop (como algunas de las que se presentaron al concurso).

La otra noticia, la deserción de Neil Young de Spotify por los contenidos negacionistas o antivacunas que esta plataforma digital acoge, me suscita otra reflexión breve. Yo mismo me puse a volumen 11 en el tocadiscos su Here We Are in the Years: «Hasta el tiempo se compra y vende / El miedo de hacerse mayor / Contiene un millar de juegos idiotas / Que jugamos». Y traspaso el debate, gracias a un comentario que le escuché en la radio a Santiago Segurola, a la intimidad de cada uno. Sobre todo, a la de los policías ideológicos que abundan en las redes. Sabíamos que la plataforma no trata bien a los músicos y que podía ser un vergel para ideas que nos disgustan. ¿Somos capaces de algo tan sencillo y poco heroico como dar de baja nuestra cuenta de pago en Spotify?