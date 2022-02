La tangana del regate corto en el Congreso

Tan acostumbrados estamos al regate corto en política que se pierde la perspectiva estratégica. Casi todo es «tacticismo», o si quieren, como el adjetivo no está en el diccionario de la RAE, digamos que casi todo es pura táctica y pasteleo. O lo que es lo mismo, contemporizar por intereses sobreentendidos. Dejo la cuña del «casi» por aquello de que las generalizaciones son injustas con algún buen intencionado, que siempre hay. El Benidorm Fest tuvo a principio de semana un peculiar sistema democrático censitario de votación, pero los que acudieron estaban advertidos previamente, y seguramente todos pensaban que tan peculiar escrutinio les iba a beneficiar, y callaron. Algo parecido ocurrió anteayer en el Congreso de los Diputados. Al final el VAR de la Liga de Fútbol va a resultar un buen invento.

Podrían ser efectos secundarios de la pandemia, o de la amplitud térmica con que nos resfría el cambio climático estos días. Vaya usted a saber por qué, pero el caso es que ayer se lio una buena tangana en el hemiciclo de la soberanía. Fue como el escandalazo del rapero Tangana en la Catedral de Toledo. Aquí no se rasgaron las vestiduras como corresponde al entorno episcopal; pero también hubo su alboroto, su follón, su jaleo, su tumulto, su asombro, su pasmo, y hasta su discusión acalorada. Desde luego no estaban jugando a tirar los tejos cómo corresponde a la versión hedonista de la tangana. Para la derecha, PP y Vox, hubo incluso engaño y fraude. En medio de los escaños hubo hasta tumultos con desenfreno; pero sin tangana de tirar tejos para derribar la tanga, que es como se llama la maderita cilíndrica, puntualizando. Siempre sería más divertido.

Yolanda Díaz, la vicepresidenta, se había puesto trascendente, era lo que tocaba; y Cuca Gamarra se había puesto muy puesta ella. A Díaz la acompañó el desierto en la bancada azul; y a Gamarra la ausencia de su líder. La vicepresidenta señaló al ojo de Gabriel Rufián, mientras manifestaba su comprensión por el PNV: los convenios de comunidad exigidos por el sindicato vasco, ELA-STV, como prioritarios, les movieron al «no». Lo mismo que a Bildu. Al fin y al cabo, los sindicalistas euskaldunes son votos muy disputados por los diputados vascos. Ese era también, seguramente, el problema de ERC, aunque Rufián no lo dijera, porque la CSC es el campo sindical que se disputan con la CUP, y por el mismo motivo. Al fin y al cabo, le debían a la vice la aprobación de los presupuestos catalanes. Díaz, abogada laboralista, se movía con seguridad en su campo; mientras Gamarra defendía un «no» incomprensible –para mí– en un partido de gobierno. El ministro de la presidencia se tragó todo el debate como padre de unos pactos con más bandas que un billar. Le debió dar un pálpito cuando la derecha navarra, UPN, renunció a explicar el sinsentido de su voto lejos de sus eternos socios populares. Eran once siglas que sumaba el «no», contra diez de la reforma laboral; y lo que es peor 175 frente a 174 diputados. Y va Alberto Casero (PP) –«leal escudero» de su secretario general García Egea– y se equivoca en la distancia, hasta tres veces, e invierte los términos: 174 a 175. Y la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, también se equivoca en el primer recuento disparando la algarabía y el pasmo a derecha e izquierda, para invertir reacciones en la rectificación. Y, la inhabilitación política de Alberto Rodríguez el diputado canario de UP, no sustituido, pasó desapercibida y suplida por otro Alberto. Y los indisciplinados con su partido UPN que engañaron en sus declaraciones han confirmado indirectamente, con su voto, el repudio de su correligionario y alcalde de Pamplona.

El Constitucional anuló una votación por problemas informáticos, nunca por fallos humanos. Un error consigue la aprobación de la que seguramente es la reforma más importante de la legislatura, exigida por la Unión Europea para tramitar las subvenciones aprobadas. Al menos nosotros no hemos llegado, como hizo Donald Trump, según informó The New York Times, a ordenar a varias agencias estatales que se apoderaran de las máquinas de votación. A nosotros para una vez que se ponen trascendentes y con un gran pacto social, nos surge la astracanada y el esperpento hispano. Mejor así que arramblar con las urnas, como pretendía Trump.