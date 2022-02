Han visto en las redes sociales el penúltimo cartelito de Podemos? Es muy mono y, sobre todo, muy valiente. En el cartel de nuestros podemitas macaronésicos denuncian la situación de cerca de 3.000 menores extranjeros que llegaron como migrantes, a bordo de cayucos, a las costas canarias. Simplemente ya no hay pisos ni residencias donde alojarlos y atenderlos debidamente. El pasquín esboza la Península Ibérica y abajo, a una distancia considerable, al Archipiélago canario. «Estamos aquí abajo, por si no se han enterado». Repetirles a estos sinvergüenzas que son políticamente corresponsables de esta situación, porque Podemos forma parte de los gobiernos de España y de Canarias resulta inútil, pero uno lo repetirá las veces que haga falta, simplemente para tocarle las narices a su vomitiva hipocresía y a su mezquina forma de escurrir el bulto. En resumen y sin afeites:

1. La explicación a que Canarias se haya visto desbordada en la acogida de migrantes menores de edad no está en unos gobiernos sorprendidos por una situación inesperada. Que los migrantes menores se queden aquí obedece, sencillamente, a una decisión política de carácter estratégico del Gobierno español y de un Gobierno autonómico que practica todas las modalidades del servilismo, incluida la de afearle la conducta a su señorito de vez en cuando, oye, que hay confianza para que te molestes ligeramente conmigo, si al final sus muy gongorinos berrinches no se escuchan en ningún lado. Cuando Ángel Víctor Torres ha intentado meter el asunto en las reuniones de presidentes autonómicos se lo han vacilado de lo lindo, y el hombre se ha resignado a apretarse los esfínteres y hasta la próxima, qué se le va a hacer. Canarias es, por decisión de Pedro Sánchez, la trinchera española frente a las hordas migrantes, y a los que llegan se les pone una colchoneta en el suelo, un mingitorio portátil y un bocata de choped, y que esperen a ser repatriados lo que haga falta, porque el Archipiélago es también el área logística en la que se organiza la expulsión o repatriación (según el caso) de los africanos malaventurados. Incluidos los menores, por supuesto. ¿Por qué iban los menores a ser una excepción? Pero qué estupidez. Un gobierno –unos gobiernos– capaces de hacinar en una hedionda nave industrial a cientos de personas (como en Lanzarote), ¿se va a inspirar para su trato a los menores africanos en Annie, con Anselmo Pestana con traje de lamé bajando por una escarela de caracol y tirando caramelos a los chicos? Que te apuestas tú que mañana/sale el sol.

2. Manuel Domínguez, todavía flamante presidente del PP de Canarias, ha tenido una idea portentosa: meter a los menores en aviones, quizás en avionetas, quien sabe si en helicópteros, y soltarlos por ahí. Si pueden caer sobre los jardines del Palacio de La Moncloa mejor, para que Pedro Sánchez sienta en sus carnes o en sus petunias este horror. El Partido Popular aprueba ponencias, celebra congresos, renueva incluso sus dirigentes, pero las viejas tradiciones se mantienen intactas. José Manuel Soria también propuso –y en varios ocasiones lo hizo– meter inmigrantes en aviones y soltarlos en Madrid o donde se terciara. Recuerdo que a mucha gente le encantaba la idea. Son gente no solo tonta, realmente tonta, sino racista. Gentes que se les nota mucho el racismo aunque no hagan demasiado esfuerzo. El PP cambia de presidente pero no de prejuicios repugnantes y de inútiles soluciones fantasiosas.

3. Iratxe Serrano, directora general de Protección del Menor del Gobierno de Canarias, también ha enseñado su cartelito: «El Gobierno central solo intervendrá cuando haya un escándalo y los medios informen sobre lo que ocurre». Es que no nos dejan entrar en los campamentos. ¿Nos abre usted la puerta, señora Serrano? ¿O es que a usted tampoco la dejan? Y en ese caso, ¿cómo es que aún no ha dimitido?