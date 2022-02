Juventud, ¿divino tesoro?

Hace dos veranos leí la Autobiografía de Marilyn Monroe de Rafael Reig y pude empatizar con el sufrimiento de la actriz que emanaba de cada una de las páginas del libro: abusos sexuales en la infancia, trastornos depresivos, adicciones, dependencia emocional, violencia de género y un terrible miedo a envejecer.

Me imaginé a una de las mujeres más hermosas de la época atormentada por sus pensamientos y por el qué dirán. Nunca sabremos si fue asesinada o se suicidó con barbitúricos, pero consiguió lo que anhelaba -según se recoge en la biografía- ser recordada eternamente joven. He pensado en esta historia al conocer el suicidio de Cheslie Kryst. La que fue Miss USA en 2019, hace unos días acabó con su vida porque no soportó el acoso al que era sometida a diario a través de redes sociales criticando su físico, su edad y su poco merecimiento para ser Miss América. «La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres», escribió en su ensayo para la revista Allure. Y tenía razón.

A pesar de que cada vez son más las artistas que se rebelan contra el photoshop y contra unos estrechos cánones de belleza donde prácticamente ninguna mujer cabe, la sociedad sigue cosificándonos y midiendo nuestra valía por cómo somos y no por lo que somos. El arte para interpretar, para cantar, pintar, escribir o simplemente ser, quedan relegados a un segundo plano porque sin curvas, el vientre plano, los labios carnosos o una piel perennemente tersa, parecen no tener ningún valor. De esta forma muchas mujeres viven -vivimos- atormentadas por ser alguien que no podremos llegar a ser y, aun así, se nos culpabiliza por ello. En alguna ocasión, personas de veintitantos, en una conversación «amistosa», me han dicho que ya soy mayor. Mayor con treinta y seis años. Y normalmente esa palabra «mayor» suele caer como una losa de hormigón sobre tu vitalidad, por muy juvenil que te sientas. Porque la sociedad en la que vivimos nos ha educado para ser cifras: una cifra en años, una cifra en peso, una cifra en altura y una cifra en medidas corporales. Una cifra que, a medida que aumenta, pierde valor. ¡Qué cosa más curiosa! Sin embargo, nadie nos enseña a amar cualidades humanas que nos convierten en alguien y no en algo, como la bondad, el compromiso, la empatía, el amor o la sinceridad. Nadie nos enseña que vivir ya es ganar. Que, en cumplir años, superar enfermedades, sobreponernos a los reveses de la vida, se esconde el éxito. Que el premio está dentro, no fuera; y que los sueños y las ilusiones son atemporales.