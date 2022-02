Nuevo desorden mundial

A raíz de mi artículo de la semana pasada sobre la supuesta megaconspiración de un nuevo orden mundial urdido por un puñado de iluminados, se me ha criticado que no contrapusiera a la misma mi propia visión del futuro que nos espera.

Lo que ocurre es que sin recurrir a tan catastrofistas predicciones , mi pronóstico no deja de ser también bastante desalentador.

Veamos. En el plano del desarrollo tecnológico, tan ligado al devenir humano, no veo sino tendencias halagüeñas en pos de ese bienestar al que todos aspiramos: en el plano energético estamos en puertas de conseguir por fin una fuente barata, inextinguible y no contaminante, gracias a la reproducción de los procesos de fusión que se originan en nuestro sol.

En el abastecimiento alimentario también se está trabajando en copiar otro mecanismo natural difícil de mejorar, el de la fotosíntesis. Ambos fenómenos debidamente domados podrán garantizar no solo el control del calentamiento climático, sino el sustento de una población creciente cuyo mejorado nivel de vida intuyo tenderá a su propia regulación. Y en el plano de la informática nos veremos sin duda beneficiados, mediante la computación cuántica, con un avance igual de dramático al los de los ordenadores de nuestros días, pero multiplicando por mil sus capacidades actuales. Consecuencia de ello será sin duda el desarrollo de la inteligencia artificial y la capacidad de las propias máquinas para automejorarse hasta niveles difíciles de imaginar y así servirnos mejor en el logro de nuestros objetivos.

Lo malo es la segunda parte, o sea el aprovechamiento por el ser humano de esta cornucopia de bienes y posibilidades. Para alguien como yo, que ha podido disfrutar de las bendiciones, no digo ya del automóvil, cuidado, que ya estaba cuando vine al mundo, pero sí de la televisión, de los ordenadores, internet u otros impactantes descubrimientos, las perspectivas son alucinantes. Pero claro, si internet nos ha puesto al alcance de nuestro teclado toda la información universal, también ha facilitado nuevas formas de guerrilla y manipulación masiva. Mediante la comunicación inmediata por móvil se pueden organizar marchas verdes o megabotellones, imposibles de atajar por fuerzas del orden, siempre limitadas. Mediante las técnicas del hackeo cibernético se puede, sobre todo a nivel de estado, provocar el caos o la manipulación masiva necesaria para la conculcación de prácticamente cualquier derecho,

Y si ya ahora las posibilidades de manipular, controlar y someter a la población son suficientes para consolidar dictaduras como las de Corea del norte, Turquía, Rusia o Venezuela, imaginémonos el peligro de un futuro con las últimas herramientas al alcance de nuevos líderes sin escrúpulos. Si hemos podido ver cómo gobernantes elegidos democráticamente han conseguido manipular la justicia para modificar las constituciones y eternizarse en el poder, ¿se imaginan por ejemplo el peligro de incrustar los bulos más inquietantes y disparatados en la conciencia colectiva de sus ciudadanos, para luego irrumpir y asentarse como providenciales salvapatrias?

No, lamento que mi visión del nuevo orden mundial no pueda ser muy optimista, por el carácter mismo de la naturaleza humana, y de las armas de que van a disponer nuestros nuevos líderes. Y no estoy pensando sólo en la vuelta de Donald Trump....