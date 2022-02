No hay víctimas de primera clase

Sin avizorar todavía el desenlace del tira y afloja sobre la comisión parlamentaria de investigación sobre los abusos eclesiales y clericales, nos viene bien un poco de perspectiva para afinar el juicio.

Resulta fácil empatizar con el dolor de las víctimas y comprender los argumentos de todos los actores políticos, no menos que los de los obispos que disienten y dudan en trocear ese melón podrido en sede parlamentaria. La intimidad y la dignidad de las víctimas debe ser el criterio rector para estas decisiones más que los ajustes de cuentas con la historia y los purgatorios propiciados por los partidos políticos que sacan réditos de la última polémica servida en caliente para los tertulianos.

Tal vez la prioridad sea no despachar con prisas asunto tan espinoso, que expone a victimizaciones secundarias, sin ejercer debidamente la virtud del diálogo que debe engalanar las miras democráticas.

Los obispos -la Iglesia- pueden y deben aceptar colaborar con esa comisión si se cumplen ciertas condiciones: no son un emplazado más, sino el principal junto con las víctimas y pueden demandar ciertas reglas del juego para evitar tanto la politización como la falta de delicadeza en todos los frentes. No olvidemos que la mayoría está fuertemente comprometida con este tema a través de las oficinas diocesanas creadas al efecto y el cumplimiento de las férreas normativas emanadas del Vaticano: ningún país está siendo más drástico en sus principios en estos momentos.

Preservar la lacerada imagen de la Iglesia en España, uno de los países más anticlericales del mundo en virtud de su pasado franquista, no puede impedir un compromiso ejemplar con las víctimas y la verdad como el que propicia el papa Francisco. Tampoco podemos ignorar la preocupación episcopal del desenfoque de la cuestión que ya campa en todos los estratos sociales. Hasta cierto punto es legítima una preocupación por la imagen de la Iglesia, buscando juicios más objetivos y equilibrados, sin rencores ideológicos, contemplando serenamente los datos.

Hay ingenuos que piensan que es un problema social del que la Iglesia tiene la mayor participación, cuando todos los datos objetivos apuntan en sentido contrario. Podemos entrar en un punto ciego sociocultural, en la incapacidad de reconocer lo que debe ser una evidencia: todo el cuerpo social ha sido y sigue siendo responsable de tolerancia, inacción o indiferencia en los distintos ámbitos en lo que respecta a la protección de los menores. Hay quien reacciona: ¿por qué no investigar también los centros de menores tutelados por las administraciones?, por poner un ejemplo de escándalos recientes. No hace falta retrotraernos 50 ó 60 años atrás…

La mejor manera de plantear la comisión es contar con expertos independientes y acaso el punto de partida necesario sea una contextualización histórica y sociológica. Si se va a estudiar sobre todo el periodo de la España franquista es hipótesis razonable prever que habrá muchos casos ocultos. El poder omnímodo de la Iglesia y su casi omnipresencia en la vida de los menores, junto con el clericalismo arraigado, explicarían que este fuera el momento más oscuro. Nadie tenía tantos menores bajo su cuidado e influencia en ese momento histórico, ni siquiera el Estado español, a riesgo de exagerar.

Es más que previsible que en la España contemporánea los casos hayan aflorado con mucha más transparencia y sean muchos menos en términos absolutos y relativos, a la par que habrán crecido sobremanera los -también frecuentemente ocultos- casos que se dan en otras esferas sociales: educativas, sanitarias, culturales, deportivas, etc. De todas las esferas la más gravemente implicada es una de las más sagradas: la familia, siendo que los estudios sitúan la mayoría de los casos de abusos precisamente en el hogar, donde la tendencia al ocultamiento puede ser aún mayor.

Hágase, pues, una buena investigación seria, con la contextualización histórica y sociológica que se precisa para un sensato estudio de cualquier fenómeno social. Reconózcase la culpa de la Iglesia pero también la de todas las instituciones y grupos implicados en esta lacra: que esta investigación no se convierta en un punto cegador de manera que trece árboles nos impidan ver el bosque de los abusos en España.

Los cristianos y los sacerdotes con frecuencia no somos mucho mejores que nuestros conciudadanos, pero tampoco somos mucho peores. El que esté libre de culpas… Por ello esta investigación puede ser punta de lanza para otras que se hagan y que afecten a otras instituciones o al fenómeno social en su conjunto. De hecho, la Iglesia no es un sistema social aislado sino bastante condicionado por el entorno sociocultural en el que vive.

A la postre, una investigación de este tipo será engañosa si no implica a la Iglesia, pero también lo será si no implica a toda la sociedad en el reconocimiento de los errores y responsabilidades compartidas, si no reconoce que en el problema actual la de la Iglesia es la parte más lamentable y visible pero acaso la punta de un iceberg. Si ampliamos las líneas de investigación prestaremos mejores servicios a las víctimas pasadas, presentes y futuras, a la par que evitaremos dar la impresión de que hay víctimas de segunda a las que no interesa tanto escuchar.