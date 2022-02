Parte de guerra

En el fragor de una clase, cuando uno está en plena labor docente, pocas veces es capaz de escuchar la conversación de los alumnos distantes, aquellos que, amparados en la lejanía de su rincón de asiento, aprovechan para dar rienda suelta a la húmeda. Son escasos en número, aunque eso no impide que, en determinadas ocasiones, interrumpan el normal desarrollo de las explicaciones. Esto fue lo que aconteció ese día, por muchas cosas irrepetible y, desde luego, significativo como ninguno. Alcancé a oír algunas de las frases intercambiadas y, en una de ellas, apareció la temática sanitaria. Para mi sorpresa, o no tanta, porque, tras muchos trienios a las espaldas, la condición humana ya no me es ajena en absoluto, escuché que uno o dos de los presentes había acudido al aula con total conocimiento de su infección positiva. Alarmado por la confidencia, cesé en la lección y me dirigí al grupo al completo para solicitarles la debida comprensión sobre la situación que se vive y, especialmente, responsabilidad en las decisiones que tomaran al respecto. En concreto, pedí que «por caridad» –una expresión que maticé con esmero– tuvieran la debida consideración con sus compañeros de pupitre y, todavía más, con los mayores que les dábamos clase. Fui claro y comedido, tanto como contundente en el mensaje. La respuesta no se hizo esperar, pero no fue más allá de una sonrisa aparente, preludio de que la cautela manifestada por el profesor les entraba por un oído tan rápido como salía por el otro.

Para los alumnos, no sé si para los padres, los profesores somos meros peones, piezas intercambiables, sin valor alguno, como las de un engranaje cualquiera. Una vida, la del docente, que para ellos no merecía mayor atención que la de una vulgar ruedecilla en una gran maquinaria. Si enfermamos, da igual; y, si es algo peor, pues no haberse dedicado a la profesión. Es como en el caso de las enfermeras de Andalucía desprovistas del necesario material de aislamiento que, según una reciente sentencia, debieron asumir que, por su función, estarían expuestas al riesgo, incluso el de muerte. Semejante disparate, aunque tenga el membrete de la autoridad judicial de Jaén, no nos debe apartar de la realidad que esconde: los funcionarios somos básicamente lo que ejecutamos y la humanidad que se presume tras el desempeño ni siquiera es tenida en cuenta. Aquel fatídico día me di de bruces con esta otra realidad. Los profesores, que estamos en contacto directo con cientos de personas al cabo de la jornada, no tenemos, por contra, ningún freno ante el posible contagio, salvo el que ofrecen las vacunas y las consabidas medidas de prevención. Dependemos de la buena disposición de alumnos, padres y, quién lo iba a decir, hasta de la propia administración, que no se olvide ha contraído la obligación de surtir a sus empleados de cuantos medios y recursos estén a su alcance para defender al personal de la fuente de infección. El parte de guerra al que asistimos estos últimos días en los centros escolares, con altas y bajas de unos y otros, es la evidencia de que el desconocimiento de los profesionales sobre la realidad vírica que les circunda jamás los va a proteger. En suma, la santa ignorancia que nos atenaza debería ser el clamor del colectivo para dotarnos de aquellos medios de los que justamente disponen los sanitarios, genuinos conocedores de lo que ocurre. En fin, me resisto a olvidar lo sucedido y por eso lo expongo, porque, como uno, habrá cientos de docentes que salen al encuentro de sus alumnos únicamente pertrechados de la fe en su profesión. Necesitamos algo más, tal vez de una mayor consideración, empezando por el valor humano de la persona.