Adiós Isabel

La segunda vez que vi a Isabel Torres, después de conocerla por circunstancias que explicaré más tarde, fue en un plató destartalado, la chapuza de siempre, donde se hizo un programa que aspiraba a ser la versión canaria de ‘Crónicas Marcianas’. Ya imaginan cómo acabo aquello y lo poco que duró aquel experimento televisivo. En ese plató coincidí con el compañero Iban Padrón, que presentaba este lío catódico. Isabel, joven, guapa y con el descaro que siempre tuvo, era la figura follonera del espacio. Un terremoto que entraba y salía a su antojo del escenario durante la emisión. Siempre pensé que nadie lo pasó como ella; estaba en su salsa, pero controlarla hasta que entendió su papel no fue fácil. El formato no cuajó y Antena 3 echó el cerrojo. Una pena. Dejé de verla unos años, pero siempre sabía de sus cosas por amigos comunes. Nunca dudé de que Isabel acabaría haciéndose un hueco en el mundo del arte: no me equivoque. Y ‘Veneno’ es la muestra.

Isa y yo ya nos conocíamos de antes porque José Manuel Toledo, un empresario amigo, la presentó en 2005 al concurso de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en representación de su negocio. Era la primera vez que una mujer transexual se subía a un escenario de nuestro país para competir en un certamen de ese tipo. Luego vinieron más candidatas a Reina e, incluso, algunas aspirantes ‘trans’ a Miss España, pero Isabel Torres fue la pionera. Cuando pisó el escenario del parque de Santa Catalina, la joven escribió un nuevo e imprescindible renglón en la normalización del colectivo LGTBIQ+. Nada se le ponía por delante. Trabajó en todo lo que le proponían porque de aquellas oportunidades ella hacía una fiesta. Supe de su enfermedad cuando la hizo pública mientras grababa la exitosa serie ‘Veneno’ y, cuanto menos, me parece una paradoja que el cáncer fuese al final el enemigo que doblegara a una mujer luchadora como ella. Desde el pasado viernes, su legión de amigas y amigos, aquellos y aquellas que nunca la dejaron sola, lloran su ausencia. Y algo les habrá dado Isabel para que la quisieran con locura.