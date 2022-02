Se está en deuda con Manolo Millares y su arte por razones varias, pero sobre todo porque la representación que tiene en esta ciudad es más bien magra, por no decir tacaña. A punto de cumplirse los 50 años de su muerte y con la vista puesta en el centenario del nacimiento (2026), se le ha puesto en el Cicca una humilde placa con su nombre y el de su viuda, Elvireta Escobio.

El cofundador del grupo El Paso no tenía una relación fluida con Las Palmas de Gran Canaria, ciudad que dejó atrás por las trapacerías del franquismo con su familia y por el insoportable hedor a provincianismo de posguerra, mutilador para cualquier aspiración civil y artística. Una caverna mohosa que no venía sólo de los escudos victoriosos, sino también de los que se cuadraron bajo el realismo social de la URSS para cercenar la libertad creativa. Deudas con Manolo Millares, repito, hay bastantes, y una de ellas es la imposibilidad de una sociedad para darle las condiciones idóneas para desarrollar su obra. Y entre las deudas, ahora que vienen homenajes y reflexiones sinceras (creo), sería una idea purificadora la reedición de sus Memorias de la Infancia y Juventud, publicadas por el IVAM en 1989 bajo la dirección de Juan Manuel Bonet, un libro descatalogado y sólo localizable entre libreros de segunda mano. Millares demuestra con este texto su consistencia como escritor, ya conocida a través de su epistolario personal, así como una crónica -sentimental y con algo de humor ácido- de la dura vida que le tocó vivir a un joven canario del 36, al que le cae encima la rotundidad seca y pesada de la posguerra. Restañar es lo principal: valiosa la presencia en el acto del Cicca del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Un socialismo canario que no ha sido espléndido en visibilizar a Manolo Millares, digamos que hasta mucho menos que la derecha, que en la etapa de Soria y Luzardo compraron cuadros del artista (ahora expuestos en el Castillo de Mata) con el propósito de crear en las laderas de Altavista un museo con sus creaciones. La idea no salió adelante. Y entre las deudas contraídas, que el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), que ha programado una exposición de Manolo Millares para el mes de mayo, añada a su nombre el del artista. Un propósito deseable y complementario a la Fundación Martín Chirino, excelente logro en asentar en su ciudad natal lo mejor de otro representante del grupo El Paso.

El Cabildo, del que depende el CAAM, debería abrirse a una reflexión sobre la oportunidad, también una iniciativa para negociar con sus herederos un convenio para el depósito de sus obras, a las que se añadirían las que ya pertenecen al patrimonio de la institución y otras que son del Gobierno canario, además de las que como hemos dicho fueron adquiridas en su momento por el Ayuntamiento. Colocar placas o repartir metopas, con todo respeto para sus promotores, es algo de perfil muy bajo, por no decir que viene a ser lo más parecido a un premio de consolación. No es este el lugar para abrir en canal la trascendencia de Millares, pero creo que con él hay que pensar a lo grande, sin interferencias ni cotilleos de patio. Esta sociedad, unas veces muy aislada y otras muy conectada, según el color del cristal con que se mire, debe mantener vivos a sus referentes, no dejarlos morir para amortajarlos en el olvido. Claro, que tenemos contraída una deuda con él: «De esta Isla nada más que he recibido palos», escribió en sus Memorias.