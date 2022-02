Los coches a punto de devorarnos

Un amigo de Zaragoza se sorprendió al visitar por primera vez la capital grancanaria. ¿Por qué hay tantos coches aquí?. Me pareció curiosa su observación porque Zaragoza duplica el número de habitantes de la ciudad de Las Palmas, allí tienen un buen transporte público y han inaugurado un tranvía que pronto consiguió la adhesión popular. En Tenerife, donde también tienen un tranvía eficiente, cada mañana es un tormento llegar a la capital si vienes del norte, la autopista TF-5 siempre colapsada y la gente tarda mucho en llegar al trabajo. Allí, las organizaciones ecologistas advierten sobre la amenaza de colapso en un territorio que cuenta con un parque móvil de más de 850.000 vehículos, casi un coche por habitante. La situación en Gran Canaria es similar, se habla de una falta de planificación histórica de los responsables de las administraciones públicas y se avisa de que la solución no pasa por fomentar el transporte privado.

Demasiada gente y demasiados coches en las dos islas capitalinas, y población envejecida y escasa en las tres islas más occidentales. ¿No se ha estimulado aquí el culto al coche, que entraña crecimiento incesante del parque móvil, tendencia ante la cual la construcción de más carreteras no es sino un parche? Eustaquio Villalba, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, califica de «disparate» el proyecto de trenes que rodeen la isla por el norte y por el sur, estima que sería grave el impacto ambiental. No existe una isla en el mundo del tamaño de Tenerife que base su sistema de transportes en los ferrocarriles, así piensa, lo que habría que hacer es crear carriles preferentes para guaguas. Por otra parte, Podemos asegura que el tren del sur de Tenerife supone una cantidad de dinero desorbitada para un proyecto que va a destruir el territorio y muchos puestos de trabajo vinculados a las líneas de guaguas que unen la capital con el sur. En Gran Canaria Román Rodríguez, actual vicepresidente, planteó un tren hacia el sur turístico, pero en época de vacas flacas por la pandemia no veo muy viable el proyecto. Me acuerdo de aquel Tren Vertebrado que se montó en la Avenida Marítima en los años 70, proyecto igualmente desechado. Pero ciudades parecidas a Las Palmas de Gran Canaria tienen tranvías o sistemas de metro ligero: Alicante, Murcia, Bilbao, Palma de Mallorca, Málaga y próximamente Granada. ¿No se podía haber intentado aquí algo diferente a la Metroguagua?.

El problema de las islas capitalinas es que concentran la mayor parte de la actividad en sus áreas metropolitanas, y va a ser difícil descentralizar y el problema del tráfico tiene sus ramificaciones en el apogeo turístico del sur. La GC-1 está repleta en muchos momentos del día, y si se produce algún accidente la cosa puede ser grave. Según Wikipedia, los municipios colindantes a Las Palmas de Gran Canaria forman un área metropolitana de más de 600 000 habitantes, constituyendo el área metropolitana más grande de Canarias y la novena de España.

No pasa desapercibido el hecho de que este invierno de viento y calima, de calima y viento, viene a suponer un episodio más del cambio climático. Pasan los años y la lluvia se aleja, en la Península los embalses están medio vacíos y no es la primera vez que se declara un episodio de sequía. Aquí la importante comunidad italiana, en claro ascenso, ha inaugurado una emisora que puede escucharse tanto en el sur como en la capital, y han tenido la clarividencia de llamarla Radio Calima.

Mientras los mayores recogen firmas contra la exclusión bancaria, estamos atravesando años de superbeneficios para la banca. Miles de millones que llenan las arcas de los accionistas y a cambio hay multitud de despidos y se cierran miles de oficinas.