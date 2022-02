El laboratorio político de Castilla León

Estaban tantas cosas a punto de pasar este domingo electoral. Y finalmente han pasado tan pocas. Les recordaré algunas profecías y escenarios tremebundos: a) El PP perdería las elecciones en uno de sus grandes feudos, lo que llevaría al partido a una crisis que significaría el fin de Casado y su necia patulea; b) El PSOE volvería a ganar las elecciones, con un aumento de los apoyos, y podría intentar formas gobierno con los pequeños partidos, Unidas Podemos y lo que quede de Ciudadanos; c) La ultraderecha de Vox quedaría muy, pero que muy cerca de los conservadores; d) Los partidos uniprovinciales podrían ser decisivos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, porque el PP (por ejemplo) quedaría muy cerca de la mayoría absoluta, e) UP conseguirá grupo parlamentario propio. En fin, había más guanajadas formando parte del ambiente prelectoral desde que Alfonso Fernández Mañueco decidió el adelanto de los comicios, pero con estas son suficientes. Casado seguirá ahí, el PP ganó las elecciones, un gobierno de izquierdas sigue siendo un chiste y los micropartidos no deberán ser para nada relevantes en la nueva legislatura.

Las elecciones de Castilla León no van a tener una repercusión inmediata en la política española. Lo más relevante será los resultados poselectorales y la exigencia inequívoca de Voz a cambio de la investidura de Fernández Mañueco de una vicepresidencia y, al menos, tres consejerías. Porque de esta manera, y por primera vez, los representantes de Vox asumirían la gestión de recursos públicos. Vox no gobierna ni cogobierna en ninguna comunidad autónoma hasta ahora. Pero Santiago Abascal cree que ya ha llegado el momento de pisar moqueta después de facilitar investiduras y gobiernos estables en territorios como Madrid y Andalucía. Renunciarán a la inocencia, pero tendrán mucho cuidado con sus altos cargos. Mejor empezar en una comunidad compleja, pero generalmente pacífica y resignada como Castilla León, tan pachorruda que le ha regalado cuarenta años de hegemonía al Partido Popular. Siempre pueden romper el pacto un par de años antes de las elecciones o sustraerle con astucia una victoria administrativa al presidente castellano. Ya se verá. Castilla León -- y quién sabe si Andalucía más adelante – se transformará en el laboratorio de un acuerdo entre la derecha y la extrema derecha española: agenda, confluencia de relatos y argumentarios manteniendo autonomía propia, insistencia en ciertos énfasis, profesionalización de perfiles, guerritas culturales y reclamaciones simbólicas y posición de combate mañana, tarde y noche frente al Gobierno central, Pedro Sánchez y el PSOE. Dentro de muy poco el Gobierno de Sánchez se convertirá en el mayor enemigo de Castilla León. El PSOE no se ha hundido, pero no ha hecho un buen papel en la comunidad, perdiendo bastante fuelle socioelectoral. Por segunda vez – la primera, como es obvio, ocurrió en Madrid – la derecha y la ultraderecha suman mayoría absoluta en una cámara regional. Los socialistas disponen de encuestas en lo que otras comunidades que parecían aseguradas por una sólida tradición clientalar podrían encontrarse envueltas en sorpresa, como, por ejemplo, en Extremadura o en Castilla La Mancha. El cochambamiento entre PP y Vox seguirá adelante más allá de la incompatibilidad personal entre Casado y Abascal. Para eso, entre otras cosas, servirá en gobierno de coalición que presidirá Fernández Mañueco: para endulzar la competencia mutua y aprender a llevarse mejor. Como ha ocurrido siempre, las izquierdas prefieren no ver las ominosas señales de las pantallas de televisión para, en cambio, inventar retóricas sobre el cambio climático o redescubrir que si la energía eléctrica la culpa solo es de Franco, Franco, Franco.