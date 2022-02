Breverías 96

Comentando con mi buen amigo M.T. nuestras comunes cuitas sobre la abuelez, me confesó su activo ejercicio de dicho estado en los desvelos por sus cinco nietos. Además de destacar ese cariño que despiertan, quizás el que más estrechamente se asocia a la ternura, pasó a hacerme cómplice de un relato, que previamente autorizado por él, me apresto a compartir con Uds. En una reunión de padres de alumnos y sus vástagos en el centro de enseñanza de sus nietos se suscitó el tema «de las palabras más bonitas», tanto entre los alumnos como entre los padres y abuelos presentes. Pues la encuesta improvisada in situ arrojó los siguientes resultados: la palabra más bonita para la mayoría de los alumnos era la de Mamá, o Papá, con las variantes lógicas - Papi, Mami y similares -. Para los padres la palabra seleccionada era Hija o Hijo. Pero al llegarles el turno a los abuelos, la palabra más bonita resultó ser, y además por goleada, la de Nieto o Nieta. Quizá no pueda presumir yo de la misma dedicación que la de mi amigo para con sus nietos, que roza a veces la adicción, pero lo que sí estoy dispuesto a suscribir fue el comentario que rubricó su relato:»¡qué lástima que crezcan tan deprisa!».

* Hace ya unos años se estrenó la película de ciencia ficción «Independence day» que relataba la invasión de la tierra por una especie alienígena, y la subsiguiente salvación a cargo de los héroes de turno. Además de ser para entonces el film más taquillero de la historia, fue premiado con un Oscar por sus efectos visuales. Pero lo que me pareció novedoso fue la selección de dichos héroes. El presidente de los EEUU era blanco, el hombre de acción responsable in extremis de la destrucción del enemigo era negro, y el cerebro que dio con la táctica que abocaría el desigual combate a su exitosa culminación pertenecía a un judío. Confieso que este reparto políticamente correcto me causó cierta sorpresa. Pero nada comparable con la desazón que me despierta la reciente reseña en la prensa de los criterios que a partir del 2024 han de seguir las películas que opten al Oscar, en aras de «reflejar mejor la diversidad del público del cine». A vuelapluma, para optar al premio de Mejor Película les citaré los siguientes: «al menos un protagonista que no sea blanco; al menos un 30% de personajes secundarios mujeres, minorías, LGBTQ o discapacitados. O que el tema principal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresentados en pantalla». Yo no me opongo a corregir injusticias sociales o discriminaciones de minorías. Pero mucho me temo que si empezamos a intervenir hasta en el contenido de las películas, estaremos ya a un paso de la censura previa y del revisionismo que tanto criticamos cuando los talibanes se cargan los budas gigantes de Bamiyan. ¿Porque quien nos dice por ejemplo cual va a ser en el futuro el criterio que rija en la nominación de las mejores películas de todos los tiempos? Se imaginan si aplicásemos los requisitos anteriores a obras maestras como «Ciudadano Kane», tantas veces subida al podio de las mejores cintas del cine universal. Posiblemente no pasaría ni el corte de la selección previa.