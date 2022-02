Comunismo sobre patines

La amenaza de Rusia con invadir Ucrania y la reacción que esto ha generado entre las potencias occidentales, especialmente EEUU, evoca los viejos tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, capitaneados por Washington y Moscú. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, en 1989, cualquier excusa era buena para que estadounidenses y soviéticos midieran sus fuerzas. No hacía falta que fuera en el campo de batalla ni con armas de fuego de por medio. De hecho, si se conoce ese periodo como Guerra Fría precisamente es porque las hostilidades nunca fueron explícitas. A veces eran eventos de valor más simbólico que ninguna otra cosa. Precisamente estos días que se están disputando los partidos por las medallas del hockey sobre hielo en los JJOO de Pekín, vale la pena recordar cómo la URSS utilizó su selección para demostrar la superioridad del país.

El combinado masculino era un tema de prioridad nacional y el nivel de exigencia a los miembros que formaban parte de este era similar a las fuerzas de élite del Ejército. Para hacerse una idea de hasta qué punto era algo de gran importancia es recomendable ver el documental Red Army (Ejército Rojo), donde se narra cómo se gestó el equipo hegemónico de ese deporte durante casi tres décadas y cómo, después, se fue deshaciendo al mismo ritmo que lo hacía el mundo soviético, cuando se derrumbó el bloque comunista.

Moscú quiso utilizar el hockey sobre hielo como un arma de propaganda política, pero para eso era necesario asegurar el éxito del equipo. El encargado de cumplir la misión fue un entrenador llamado Viktor Tikhonov, que tenía plenos poderes para actuar con total libertad. Y los ejercía. Trataba a sus hombres como si estuvieran en las fuerzas armadas (de hecho él tenía el grado de coronel del Ejército Rojo); les obligaba a estar concentrados en unas austeras instalaciones especiales 11 meses del año y, mientras estaban allí, eran sometidos a una dura disciplina de entrenamiento técnico y físico. Pero, además, les supervisaba hasta el más mínimo detalle: desde sus hábitos alimenticios hasta con quién se relacionaban, y no tenía ningún reparo en interferir en la vida personal de los atletas si consideraba que aquello dificultaba su rendimiento. Gracias a él, la URSS se colgó la medalla de oro en Sarajevo-84, Calgary-88 y Albertville-92. Mientras tanto, EEUU apenas soñaba con acercarse al podio. Solo fueron capaces de ganar al combinado soviético en 1980 en una final que los americanos llaman miracle on ice (el milagro sobre hielo) porque parecía necesaria la intervención de la divina providencia para vencer a la apisonadora de Tikhonov.

Ahora bien, los americanos tenían algo que los rusos de los años 90 no podían ni soñar: dinero. El hockey sobre hielo es uno de los cuatro grandes deportes de Estados Unidos (junto al fútbol americano, el béisbol y el baloncesto) y su liga profesional, la NHL, es un gran negocio. Cuando el bloque soviético se desmenuzó en mil pedazos, los equipos de la NHL empezaron a plantearse la posibilidad de incorporar jugadores soviéticos. No era fácil, porque debían desertar del equipo nacional y de los equipos rusos. El régimen comunista intentó presionarles tanto como pudo para que no se marcharan, pero finalmente, entre 1989 y 1990, cinco de los mejores patinadores de la selección de la URSS se incorporaron a las filas del Detroit Red Wings. Aquel hecho tuvo un impacto enorme para ese deporte. Era el final del dominio soviético y el inicio de una de las etapas más brillantes de la NHL, que a partir de ese momento empezó a fichar a jugadores europeos, algo que, de rebote, cambió el tipo de hockey que se practicaba en la liga americana.

Sin embargo, Estados Unidos nunca ha logrado consolidarse entre los equipos nacionales más importantes. De hecho en Pekín quedaron eliminados en cuartos de final, mientras que los rusos hoy disputan las semis contra Suecia y tienen serias opciones de medalla. Si lo consiguen, seguro que Vladímir Putin lo aprovecha para recordar al mundo que su país todavía sigue teniendo mucho poder, al menos patinando sobre hielo.

Polémica

Propaganda y casos de dopaje

Aunque sin llegar al nivel de tiempos pasados, siempre que puede Rusia utiliza el deporte como herramienta propagandística. Son bien conocidos los últimos casos de dopaje que han salpicado a varias federaciones de aquel país, lo que le ha comportado severas sanciones a nivel internacional. De hecho, por eso en Pekín en vez de Rusia compite el Comité Olímpico Ruso.