Un amigo me decía hace muy poco: ¿de qué nos sirve la libertad de expresión, si nadie nos escucha? Es muy posible que usted, señor alcalde, no me escuche, pero yo no me rindo, porque creo necesario que las quejas del ciudadano se hagan oír.

En todos las comunidades de vecinos, en todos los hoteles y complejos turísticos y en todo edificio institucional, debe haber siempre, y la hay, una persona que se ocupa del mantenimiento de las roturas y pequeños desperfectos que van surgiendo en el día a día. No se espera a que el hotel se renueve totalmente, cada diez o veinte años, para reponer una loseta del piso que se ha levantado, un desconchado en la pared, unos hierros a la vista que se han oxidado, una bombilla que se ha fundido, o algo que necesita de una mano de pintura... En una ciudad como Las Palmas, debería haber en cada barrio o, al menos, abarcando varios sectores de ella, y no lo hay, un servicio de mantenimiento que se ocupe diariamente de todos esos pequeños destrozos que van apareciendo en las calles y en las aceras, como hundimientos y roturas en el piso, sobre todo cuando están en los pasos de peatones, hoyos y otros desperfectos que hacen peligrar el caminar de las personas y que suponen, también, un ejemplo de desidia y abandono impropios de una ciudad que pretende ser capital de la cultura. Los hundimientos del pavimento, las roturas de las losas, las arquetas rotas o mal colocadas y toda clase de desperfectos con los que los ciudadanos de Las Palmas nos tropezamos cada día cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad, son los mismos durante años y años, haciendo inseguro nuestro caminar y haciéndonos sentir que vivimos en una urbe descuidada, que siente poco aprecio por el viandante y con muy poco sentido de la estética, además. Parece que, por fin, se va a reponer el largo y vergonzoso muro de la Avenida Marítima y que en la calle Tomás Morales se intenta mejorar las aceras, lo que está muy bien, pero es sólo una ínfima parte de todo lo que hay que hacer en esta ciudad abandonada durante años y años. Que no haya nadie, tampoco, en esta ciudad, que vigile que las obras que se realizan están hechas correctamente, es algo increíble. Por todas partes hay rampas en las aceras frente a los pasos de peatones que son sólo semi rampas por donde las sillas de ruedas, coches de bebés o carritos de compra, no pueden subir o bajar, o lo han de hacer con mucha dificultad, porque las han hecho de cualquier manera, sin que a nadie importe y sin que nadie vigile si lo que se hace con el dinero de todos está bien o está mal. En una acera recién renovada de la calle Luis Doreste Silva, esquina con Castrillo, hicieron la correspondiente bajada o inclinación para el paso de peatones, pero se olvidaron de hacer el paso de peatones y el consiguiente desnivel en la acera de enfrente. Dejaron el paso de peatones anterior, más adentro de la calle Castrillo, al que le falta la rampa en uno de los lados, barrera infranqueable para una silla de ruedas, y así se quedará por los siglos de los siglos. Otro amigo, turista por unos días en nuestra ciudad, me ha enviado, también recientemente, un vídeo de los aseos de la Estación de Guaguas de San Telmo, por donde, además de miles de canarios, pasan diariamente cientos de turistas que vienen del sur a conocer la ciudad. La mugre, las pintadas en las paredes y el abandono total, no me los imagino ni siquiera en un albergue de indigentes y, mucho menos, en la principal estación de la ciudad. Vergonzoso de verdad. Y para no cansarlo más, señor alcalde, sólo una cosa más: He leído en este periódico que se va a reformar el parking de Luis Doreste Silva, donde las aceras hundidas y los charcos en el asfalto martirizan al viandante desde hace muchísimos años. Leo, también, que se han plantado 120 nuevos árboles por la zona, pero da la casualidad de que en la acera del parking no se ha plantado ninguno. Le ruego, por favor, que no permita que sólo se renueve el asfalto y las aceras y se señalicen las plazas de aparcamiento, como he leído, y que no se realice una plantación de árboles en el entorno que, con su verdor, haga menos intensa la terrible polución que el parking genera. Muchas gracias.