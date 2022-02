Iguales en el Deporte

El 19 de febrero de 1961 nacía Justin Fashanu, un futbolista que jugó en la liga inglesa, siendo el primero de raza negra en cobrar un millón de libras esterlinas, en el año 1981, por una transferencia entre clubes, cuya profesionalidad y fama deportiva no sólo no le valieron de nada a partir del momento en el que hizo pública su homosexualidad en el año 1990, estando aún en activo, sino que por el contrario fueron la causa de su calvario. Fashanu fue acosado por las conductas homófobas de un mundillo como el del fútbol, en el que hasta hace pocos años y aún hoy día, es un espacio reservado ,exclusivo para los hombres que, además de poseer las capacidades deportivas exigidas, deben mostrar un comportamiento ajustado a los clichés estereotipados que la afición y los clubes esperan de un hombre heterosexual, a sabiendas de que si algún jugador se atreviera a saltarse las normas, ya se encargarían las gradas, los clubes y los vestuarios de reprobar su osadía sin importarles- como en el caso de Justin Fashanu-, que fuera un jugador reconocido, que ganara el premio al «Gol de la temporada» otorgado por la BBC o que proporcionara victorias a su equipo mientras soportaba en silencio las consecuencias de la homofobia y que, después de una década de soportar injurias acabara suicidándose a la edad de 37 años, un ejemplo que encaja perfectamente con el refrán castellano que dice «… entre todos lo mataron y él solito se murió…»

Pero su muerte no cayó en terreno baldío al tomarse la fecha de su nacimiento como referencia para instituir el «Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte», con el objetivo de recordarle a la sociedad en general y al mundo del deporte en particular, que entre los valores que impregnan la práctica deportiva sea de competición o por simple entretenimiento, debiera prevalecer el respeto a la diversidad frente al contravalor que supone la discriminación negativa denominada LGTBIfobia, cuando se ejerce el rechazo por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, cuyas consecuencias pueden causar daños irreparables.

Muchos años antes de que el caso Fashanu impactara en el ámbito deportivo anglosajón, una atleta española intersexual llamada María Torremadé, había sufrido las consecuencias de la LGTBIfobia desplegada por la dictadura franquista a la que quedó sometida España después de la Guerra Civil, cuando decidió a los 19 años su cambio de sexo en el Registro Civil tras una operación de genitales, una vez comprobado que tenía Síndrome de Morris y que sus cromosomas eran XY, adoptando desde aquel momento el nombre de Jorge Torremadé, a quien tampoco le sirvieron los récords y méritos acumulados cuando competía en las modalidades de carreras y saltos de longitud y altura femeninas ni los que luego continuó cosechando en las pruebas masculinas de atletismo ni como destacado jugador de baloncesto y hockey sobre hierba, al considerar el franquismo que su transformación había sido una temeridad calificada de travestismo, aprovechando la ocasión para prohibir el atletismo femenino hasta los años sesenta del siglo pasado, a través de uno de su brazos ideológicos como fue la Sección Femenina con la excusa de que masculinizaba a las mujeres, añadiendo con tal decisión un componente más a la educación sexista recibida por toda la población española durante los años de la dictadura.

Haciendo un repaso somero de cómo han evolucionado la sociedad y el ámbito deportivo en relación con el respeto a la condición sexual de quienes practican cualquier modalidad deportiva, y a pesar de que aún queda mucho por hacer, es evidente la labor realizada por los movimientos de liberación feminista y lgtbi, la de los medios de comunicación tradicionales y redes sociales, de la educación para un mundo globalizado y de los avances legislativos en favor de la igualdad y de la diversidad. Una labor que ha ido influyendo de manera progresiva en la ruptura de los esquemas habituales que relacionaban las modalidades deportivas con el concepto binario del género, entendiendo que la orientación e identidad sexual y la expresión de género, en relación con la práctica deportiva, antes que un hándicap es un prejuicio social y cultural a superar y que la igualdad desde la diversidad y la interculturalidad son fortalezas sociales frente a las debilidades que suponen la xenofobia y la LGTBIfobia, generadoras de odio por parte del conservadurismo excluyente.

Cada vez son más las figuras internacionales del deporte de élite que han declarado su condición lgtbi en favor de la normalización y la no discriminación en el deporte por razón de la condición sexual como lo hicieron en su momento Bruce Jenner (actualmente Caitlyn Jenner), ganador del oro olímpico en decatlón, en las olimpiadas de Montreal; Martina Navrátilová, la tenista checa nacionalizada estadounidense que declaró su condición de lesbiana en plena carrera meteórica y que fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de los Deporte; el nadador australiano Ian Thorpe, ganador de once oros mundiales y cinco olímpicos; Thomas Hitzlsperger, el primer jugador de fútbol alemán en declarar su homosexualidad de la misma manera que lo hizo Michael Sam siendo jugador de fútbol de los Cowboys de Dallas, en un ambiente que hasta entonces parecía impensable reconocerlo, a diferencia de Tom Daley, el saltador de trampolín británico y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres y en Río de Janeiro, que a pesar de que nunca ocultó su homosexualidad, no sufrió las consecuencias de la LGTBIfobia, siendo en la actualidad un activista en favor de los derechos lgtbi además de ejercer como youtuber e influencer, por citar algunas ejemplos.

En el mismo sentido y por citar sólo algunos ejemplos, hay una serie de mujeres y hombres, deportistas españoles de élite que también dieron el paso en favor de la ruptura de uno tabúes sociales que inciden en el ámbito deportivo como es la condición lgtbil, entre los que se cuentan el jinete olímpico Kike Sarasola; el ciclista José Rojas; la boxeadora Vanesa Caballero, el patinador sobre hielo Javier Raya; Alba Palacios que comenzó a jugar oficialmente como futbolista transexual en el año 2018; el nadador y médico Carlos Peralta; las futbolistas Lola Gallardo, Carmen Menayo y Laura del Río; el jugador de fútbol americano Óscar Sierra, que fue el primer hombre transexual en jugar en la categoría masculina; Antia Fernández y la grancanaria Omaira Perdomo, jugadoras de voleibol en la categoría femenina; Gema Hassen-Bey, deportista bisexual paralímpica en la modalidad de esgrima, cerrando y el waterpolista internacional Víctor Gutiérrez, cuya carrera deportiva ha transcurrido en paralelo con su formación universitaria, titulado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, con un Máster en Comunicación Corporativa, Eventos y Protocolo, dando recientemente el paso a la actividad política como Secretario LGTBI en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

Que los actos de valentía protagonizados durante este tiempo por tantas mujeres y hombres en favor de la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte no ha sido algo trivial y mucho menos frívolo, lo evidencia la declaración de las Olimpiadas de Tokio de 2020 como las más inclusivas de la historia, con la participación de casi 200 atletas lgtbi, sumándose a la noticia las declaraciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA ) en el sentido de que “Todo el mundo debe sentirse seguro y bien recibido en nuestro deporte”, realizadas ante las críticas por la LGTBIfobia campante en el ámbito futbolístico y a colación de la declaración de Tom Harald Hagen (árbitro noruego y exárbitro de la FIFA), reconociendo públicamente su homosexualidad, arropado por la Federación Noruega.

Desde que en el año 1985 se ratificara el Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol, los países de nuestro entorno y las federaciones deportivas no han cejado de implementar hasta la actualidad dicho convenio, ni de legislar conforme a los acuerdos internacionales como ocurrió en el año 2000 con la Resolución del Consejo de Europa sobre la prevención del racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, llamando a los países de la Unión Europea a introducir medidas sociales y educativas guiadas ahora a prevenir la violencia en el deporte, unas propuestas que en España quedaron plasmadas en la «Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte» y que a modo de declaración de principios expresa que las competiciones deportivas (principalmente las de élite), están obligadas a ser un referente ético en valores y en comportamientos para el conjunto de la sociedad y que el hecho de favorecer «… la diversidad en el deporte y el respeto social a esa diversidad de etnias, acentos, orígenes, credos u orientaciones sexuales, es una forma inteligente de favorecer el pluralismo político y social…», porque entre otras razones (la principal), ese es el espíritu de nuestra Constitución y el que debe primar en un país democrático como el nuestro, a pesar de que aún continuemos escuchando cánticos lgtbifóbicos en las gradas y en algunos vestuarios ante la euforia de una victoria o interpelaciones racistas, xenófobas y lgtbifóbicas entre deportistas y también hacia los equipos arbitrales, cuando la práctica deportiva lo que debiera propiciar es justamente todo lo contrario en el sentido de la estrategia «Iguales en el Deporte», propuesta por el Consejo Superior del Deporte para el Día Internacional contra la LGTBIfobia, guiada a empoderar a las mujeres deportistas, al colectivo LGTBI y a deportistas con discapacidad.