Un año clave para Santa Lucía de Tirajana

Han pasado cuatro meses desde que el trece de octubre tomé posesión como alcalde de Santa Lucía de Tirajana, siguiendo el acuerdo al que llegamos las tres fuerza políticas que firmamos el pacto que ha permitido dar estabilidad a nuestro municipio. Ha pasado el tiempo suficiente para rendir cuentas del balance de mi gestión al frente del Gobierno municipal.

Cuando fui nombrado alcalde por el pleno dije que me iba a dedicar en cuerpo y alma a nuestra gente. También recordé que una de las cosas más bonitas que nos define como pueblo del sureste es que somos gente de palabra. Y como tirajanero de nacimiento doy mi palabra que he dedicado cada segundo de este tiempo a pensar, trabajar y sentir Santa Lucía de Tirajana por los cuatro costados y que lo seguiré haciendo el resto de mi mandato como alcalde.

Los años que llevo dedicado a la vocación pública me han permitido conocer a fondo el desarrollo de los diferentes entornos urbanos y rurales del municipio. Su rápido crecimiento poblacional y de servicios nos ha llevado a convertirnos en referencia en el sur de Gran Canaria, generando una mayor complejidad en su gestión. Esto hace que las actuaciones bajo mi mandato se asienten sobre estos cuatro pilares fundamentales: 1) Dar estabilidad democrática a Santa Lucía de Tirajana. 2) Promover la renovación de infraestructuras, a partir de un plan integral de obras públicas. 3) Corregir las situaciones de desigualdad social existentes en nuestro pueblo. 4) Fortalecer la posición de Santa Lucía de Tirajana como la ciudad del sur de Gran Canaria.

1) Creo que la nueva forma de hacer política se centra en la escucha activa y en la negociación entre fuerzas diferentes. Desde Nueva Canarias Santa Lucía de Tirajana sabemos que ya no se trata de ser únicamente la fuerza más votada, sino que debemos ser capaces de llegar a entendimientos con otras realidades paras mejorar la vida de la gente. Durante estos cuatro meses, el trabajo en el equipo de gobierno municipal ha funcionado sin dificultad, manteniéndose el acuerdo pactado. Entendemos que el pacto firmado es la hoja de ruta que debemos seguir, manteniendo la lealtad que nos caracteriza y siendo responsables con nuestros socios. Bajo el acuerdo de aglutinar una voluntad mayor nos hemos abierto a la ciudadanía y a la oposición en un proceso de escucha activa constante.

2) He oído a algún vecino decir que se nota que estamos en el gobierno porque está todo levantado de nuevo. Poner a punto los equipamientos y servicios de Santa Lucía de Tirajana era prioritario y así lo dejamos puntualizado en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones. Somos conocedores de cada esquina de este municipio porque somos vecinas y vecinos del mismo. En estos cuatro meses se han acometido obras de importante calado en barrios y pueblos como el plan de repavimentación en la mayoría de calzadas, la mejora de calles, un plan específico sobre nuestro litoral, la licitación de renovación de parques infantiles o el comienzo de las obras del nuevo centro sociocultural de Casa Pastores. También estamos mejorando los servicios, hemos cedido la Karpa al Servicio Canario de Salud para vacunación contra la COVID-19, hemos mejorado el Centro Temporal de Acogida de Animales, hemos incrementado el número de policías locales y un largo etcétera.

3) La crisis sanitaria ha sacado a la luz la situación de desequilibrios que existen en nuestra sociedad. El parón de los meses de confinamiento nos mostró situaciones de pobreza y de discriminación a la que no éramos capaces de dar respuesta. Sin embargo, ahora, que vemos la luz al final del túnel, me comprometo a no dejar a nadie atrás, situando por delante a los que en peores condiciones materiales, sociales y culturales, se encuentran. Estamos empezando a aplicar políticas en favor de la creación de empleo, como los quinientos mil euros de ayudas directas que hemos destinamos ya a autónomos y pequeños empresarios, y los dos millones de euros que vamos a destinar este año para cubrir las necesidades de taxistas, agricultores, pequeños comerciantes, en definitiva, a miles de vecinos y vecinas para favorecer a su recuperación económica. Por supuesto, también nos hemos centrado en la formación profesional con la puesta en marcha de nuevos proyectos del Plan de Formación Alternancia con Empleo para nuestra gente.

4) Hace años que nuestra comarca abandonó el cliché de “triángulo de la miseria”. Ahora somos uno de los polos más relevantes en innovación, gestión y dinamismo de toda Canarias. Santa Lucía de Tirajana cumple un puesto fundamental en el sureste de Gran Canaria, siendo el centro de la innovación tecnológica, la eficiencia energética, la cultura, el deporte, la divulgación de nuestro identidad o la dinamización de un turismo de calidad. Estamos ahora mismo en un momento clave para robustecer Santa Lucía de Tirajana y posibilitar el desarrollo regional. Por ello, en los próximos meses se ejecutarán más de seis millones de euros de inversión pública desde el Cabildo de Gran Canaria, cerca de dos millones por parte del Gobierno de Canarias y un millón por parte del Gobierno central, que serán destinados a proyectos repartidos por todo el municipio. A esto se suman varios proyectos que hemos presentado para los fondos europeos Next Generation, en el que ya hemos sido preseleccionados para uno de ellos, por una cuantía de dos millones de euros dedicados a movilidad urbana y eficiencia energética. Esta inversión significa un gran salto cualitativo en poco tiempo para nuestra tierra.

Como digo, tenemos por delante asuntos de enorme calado para consolidar a Santa Lucía de Tirajana como el principal municipio del Sur de Gran Canaria, desde una perspectiva que ponga en el centro la vida de la ciudadanía. Estoy convencido de que seremos capaces de asumir los retos de los próximos años y ceder a las nuevas generaciones un municipio más próspero, sostenible, cohesionado e igualitario. A ello voy a dedicarle todo mi tiempo.