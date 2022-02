La orfandad del Partido Popular

Desde hace unos años he sido escéptica ante el devenir político, ante el deterioro paulatino de la política, no tanto por los discursos vacíos de contenido a los que tenemos que asistir, sino, por lo que aún pesa más, el afán personalista de algunos frente a los intereses de nuestra nación y de nuestros ciudadanos.

Sin embargo, nunca imaginé la galopante crisis actual protagonizada por el Partido Popular. que ha dejado atónito a nuestro país, y en shock a los afiliados y votantes del Partido Popular, porque shock es lo que define la actualidad política nacional, autonómica y municipal en España.

Es cierto que es de reconocimiento generalizado que los políticos actuales no llegan en su dedicación a los ciudadanos y en su cualificación, ni de lejos, a lo que hemos podido observar y/o conocer a lo largo de nuestra ya larga etapa de democracia.

No obstante, sin aceptar la cada vez más escasa talla intelectual y política, no me ha quedado otra que ser observadora de una realidad social, económica y política diferente por decadente e interesada, desastrosa y un sinfín de calificativos que se podrían utilizar, pero que se concluyen en: «inhabilitante para los que la practican».

Pero, lo que es en exceso difícil de asimilar es un posible torpe pacto entre Pablo Casado, para poder seguir en su asiento, y Pedro Sánchez cuyo objetivo es debilitar al Partido Popular. Tal vez es que se identifican mutuamente y se nutren así mismos: «No somos lo mejor, pero tenemos que apoyarnos». Traición es la palabra que define esto ante los votantes de derecha.

No puedo creer que el Partido Socialista conozca todas las investigaciones que el PP hace de sus afiliados y fundamentalmente de sus cargos públicos, sobre todo de aquellos que son socialmente respetados y con proyección política indiscutible. No puedo creer que, en connivencia con el Partido Socialista, la dirección nacional del PP, no solo se haya investigado a Díaz Ayuso, sino también a Núñez Feijóo o a cualquier líder autonómico con posibilidad de ganar elecciones, a fin de debilitarlos para mantener su asiento en Génova.

Parece cada vez más evidente que Casado ha necesitado al PSOE para mantenerse al frente del PP. Todo vale para seguir en el asiento. No se puede ser más rastrero. O yo sigo en mi asiento o todos los líderes del PP caen, es decir, aboco al PP al precipicio. Tal vez, esta torpe actuación sirva para que de una vez se haya tocado el fondo del precipicio y se reconstruya el Partido Popular.

Pero, cómo es posible que Casado y sus adláteres hayan podido pensar que el PSOE los podría ayudar a seguir en su asiento en Génova. Jamás vi tal torpe credulidad de los dirigentes de un partido de oposición respecto de un partido de Gobierno. La realidad a día de hoy es que parece confirmarse que Casado se ha apoyado en el Partido Socialista para dinamitar el Partido Popular.

Si esta sospecha se confirma, ninguno de los dirigentes actuales del PP, ninguno de los componentes de su equipo puede permanecer al frente del Partido Popular y mucho menos Casado pretender presidir el gobierno de España, pues cualquier posibilidad la ha liquidado en esta última semana.

No es creíble que lo sucedido sea responsabilidad del Secretario General del Partido Popular y, por ello, no es entendible que se focalice en este último la responsabilidad máxima que tiene el presidente nacional, Pablo Casado, que, por acción u omisión, ha permitido la destrucción del crédito que le quedaba al Partico Popular ante sus afiliados y votantes.

Es más, lo ocurrido la última semana se suma a un cúmulo de errores cometidos durante este año. El PP ganó las elecciones en Castilla-León pero los resultados no fueron buenos ni de lejos a lo que se esperaba, probablemente porque la intervención del Partido a nivel Nacional, es decir, Génova, también dinamitó la posibilidad de la obtención de los mejores resultados que estaban previstos antes del inicio de la campaña.

A más a más, aunque surgieron dudas, cada vez toma más certeza el hecho de que el Partido Popular acordó con el PSOE aprobar la reforma laboral con el voto a favor del número dos del Secretario General del PP. Hoy, con perspectiva, resulta curioso que fuera la mano derecha del secretario general quien se equivocara -avezado y obediente fontanero-.

Siento, como ciudadana española, ser espectadora de una entrega sin parangón del Partido Popular al Partido Socialista para acabar con aquellos compañeros de Partido capaces de acumular más votos. Inaudito de todo punto. Un partido se integra de muchas personas con valores, sensibilidades, capacidades y cualificaciones. Todo aquello que un buen dirigente debe saber administrar y no dinamitar.