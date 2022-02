¡Cierren compuertas! ¡Inundación!

El PP debería ser ahora mismo como un submarino cuya marinería se entregue a cumplir la orden del máximo cierre de compuertas para evitar inundaciones y, como consecuencia de ello, un hundimiento de la nave en el fondo abisal. Pero pese al sonido de la alarma son cada vez más los mamparos que se anegan: hasta el otro día, Feijóo era el barón coronado que actuaba como árbitro moral, pero desde ayer es otro líder en liza con Casado y Ayuso. ¡Pánico! ¿Quién asumirá ahora el papel de moderador en el aula del instituto? ¿Quién le dirá a la presidenta de Madrid que no es Evita Perón y que tiene que mandar a sus manifestantes a casa? Nos quedamos a la espera de una especie de elefante blanco con turbante de terciopelo que sea capaz de ungir de sosiego a este rebote de la derecha nacional. Teo y Pablo, casi como Zipi y Zape, se resisten dispuestos a aguantar hasta una rociada de agua helada, manteniéndose yertos frente a los liberadores que tratan de moverles la silla. A estas alturas del serial pasión de charranes, la chica de la sonrisa mohína es una gran aprendiz de Putin: no se habla del presunto caso de tráfico de influencias de su hermano Tomás, enriquecido por una comisión millonario tras la compra de una partida de mascarillas en China. Todo lo contrario: no le interesa a nadie, el expediente ha sido archivado, las masas han enterrado las pesquisas sobre supuestas comisiones. ¿Están cebando un monstruo? Será Feijóo el encargado de averiguar si Ayuso responde a los estímulos, o se la montará desde que se vaya a Galicia a comerse un buen buey de mar. ¿Y los notables? Se echa de menos a los venerables del partido, las curvaturas dialécticas de Rajoy, los latigazos bigotudos de Aznar, el soberbio chip de Soraya... En fin, los herederos de Fraga, la vieja escuela perseguida por el aliento de Bárcenas. Irremediablemente tendrán que subirse en este loco submarino e ir detrás de la adolescencia cerrando las compuertas que ellos abren frenéticamente, como si estuviesen bajo el influjo del líder espiritual Charles Manson y un tripi.