Pago por disponibilidad

Habrás oído lo de aquella señora que cuando pidió la factura a la salida del hotel donde se hospedaba, vio que le cobraban por un servicio de minibar que no había utilizado. El recepcionista lo justificaba diciéndole que era un servicio a disposición del cliente que tenía que abonar, aunque no lo usara.

Entonces la señora, sin perder la compostura, le respondió que le descontaran el importe de sus servicios sexuales, ya que, aunque no los hubieran utilizado, los tenía también disponibles en su habitación…

Pues eso es exactamente lo que pasa con la factura de la luz o del agua, que tienes que pagar obligatoriamente la disponibilidad del servicio, aunque no lo utilices. Pero es peor todavía, porque cuando te cortan el agua por una avería en el suministro, por mucho que quieras no puedes utilizarlo a pesar de que lo estés pagando.

Pero son las administraciones públicas las que han permitido que las empresas privadas hagan negocios con unos servicios que son imprescindibles para la ciudadanía, y a los que les pueden poner el precio que les dé la gana y las condiciones que se les antoje.

Las empresas que nos abastecen están autorizadas a tenernos sin suministro de agua de abasto hasta 72 horas y sin previo aviso. Es decir, tres días, que, además, no tenemos ninguna forma de supervisar ni comprobar. Ellos son los únicos que lo saben, pero, como podrás suponer, no te lo van a decir, y tampoco se sabe cuál es la indemnización que te correspondería en tal caso.

Habrá que ir pensando en desarrollar un sistema de extracción del agua condensada en el aire utilizando las tecnologías o los recursos naturales disponibles. Procedimientos que ya son posibles con un sistema que funciona paralelamente con los paneles solares. Una tecnología económica y respetuosa con el medioambiente muy viable en Canarias, que cuenta con un alto nivel de humedad ambiental.

Se me ocurre, Gregorio que, volviendo a los argumentos de la señora que te comentaba al principio, podríamos pasarle un canon al Gobierno de Canarias en concepto de disponibilidad de la azotea de tu casa o del edificio donde vivas para alojar a la oleada de inmigrantes que nos está inundando de forma tan alarmante, no importa que no la utilicen, pero que están igual de disponibles que el minibar del hotel…

No se puede permitir que una empresa privada se aproveche de unas infraestructuras que hemos pagado entre todos para hacer negocios, como son la red de suministro de agua o el cableado de la electricidad. Se trata de un pago por disponibilidad que ni siquiera garantiza el servicio contratado, un tipo de contrato que es una aberración de los derechos del consumidor.

Pero mucho me temo que estos acuerdos pactados sean la llave que abre las famosas puertas giratorias por donde terminan entrando nuestros cargos públicos, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.