Echar el freno y mirar a nuestro alrededor

La niña tiene una libreta de flores de colores en la portada. No se la regalaron así. La libreta tenía la tapa roja con la marca en el lado inferior derecho. Pero la niña ha ido decorándola poco a poco. Dibujando flores con pétalos de trazo tembloroso y muchos colores. La libreta siempre acompaña a la niña. La puedes observar caminando por los pasillos del colegio con el cuaderno bien abrazadito al pecho, donde a ella le gustaría que le crecieran flores con olor a la colonia de su madre. Su interior esconde un mundo paralelo. Dibujos que me cuentan lo que ella a veces no quiere o no se atreve a contarme. También se narran historias que le suceden a otros, nunca a la niña –según ella–, pero que escribe buscando, en el pacto tácito de silencio al que hemos llegado sin querer, soluciones. La niña tiene pocos amigos. En el recreo se dedica a añadir flores al tesoro que recoge la tristeza de su pequeño corazón. Ese montón de hojas en el que se pregunta por qué no les cae bien a sus compañeros y en el que se culpa por ser rara. La verdad es que la niña es muy divertida. Es ingeniosa, pícara y tiene un mundo emocional lleno de sueños y de alguna que otra fantasía, tan necesaria a esa edad. Hace una semana, Drayke Hardman, un niño de doce años de Utah se suicidó porque sufría acoso escolar en el colegio. Su madre escribió en redes «¿Cómo un niño de doce años que fue amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella?». Drayke no es el primer niño –y por desgracia no será el último– que decide acabar con su vida porque no soporta el dolor que le generan las humillaciones a las que le somete su grupo de iguales. Cada vez son más los centros educativos con proyectos de convivencia positiva y que están ojo avizor ante cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad física y emocional de un menor. Sin embargo, la verdadera prevención e intervención está en casa. Es en los hogares donde debe hablarse del respeto hacia los demás. De la importancia de entender que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. De empatía. De cuidado emocional. Es el núcleo familiar el que debe observar cómo se relacionan sus hijos con los demás y con ellos mismos. Y también es de puertas para adentro donde hay que hacer un análisis del sistema familiar, porque todo lo que no funcione ahí se proyectará fuera. Con esto no estoy diciendo que la culpa de que un niño acose a otro sea de los padres, no me malinterpreten, no es cuestión de buscar culpables. Hablo de responsabilidad individual y colectiva. De echar el freno en una sociedad que va muy rápido, que nos exige demasiado, quizá para mantenernos tan ocupados que no tengamos tiempo de mirar a nuestro alrededor. Es importante que hablemos con los niños del dolor que podemos causarles a otras personas y de cómo ese dolor, a veces, es irrevocable. Que las bromas no son graciosas si no nos reímos todos, y que lo que nos hace guay o populares es dejar recuerdos bonitos y no heridas.