Fronteras del arte

Los non-fungible-tokens han llegado para formar parte definitivamente del panorama del arte y de la cultura. Importa menos que los catequistas aristotélicos, calurosos defensores del arte en sus formatos tradicionales, hagan mohines de cierto desdén, aunque es el caso que el meteorito prosigue una órbita de impacto. Nada impide tampoco que sigan su tradición quienes detestan la innovación en una realidad sin verdades absolutas, en las verdades constructivistas todas las verdades son imaginables. Las viejas formas devienen en nuevas y por cuyo interior zigzaguea eterna esa cosa llamada arte. El arte como la naturaleza se expresa en la multiplicidad de formas, son formas de fenómenos de una misma sustancia. La máxima filosófica de que nada permanece inmutable derriba esa frontera de sentido, de los compartimentos estancos. No obstante, para consuelo de fetichistas, les prevengo que el mal de Stendhal goza de buena salud. Nada cambiará en ese aspecto. La belleza busca por sí misma la apertura a su mostración.

La utilización del carbón vegetal, de fluidos de animales y vegetales, los óxidos, las arcillas, los pigmentos eran parte esencial de la tecnología rupestre y que los artistas del momento usaron en su flipadera geek. Sobre sus bóvedas de piedra desplegaron y grabaron su representación mental del mundo. El artista británico, Damien Hirst, acaba de revelar que lanzará 10.000 TNFs (non fungible tokens) vinculadas a sus obras, a 2.000 dólares cada una. Unas y otras representaciones del arte imitan la naturaleza, porque el arte no es sino imitación. La tecnología rupestre no era esencialmente ni mejor ni peor que los tokens, expresados en un código blockchain. Cualesquiera cosas que un artista represente refleja el mundo. Lo haga mediante trazos de carbón o mediante la inmersión de un tiburón en una cubeta de formaldehído. Al fin y al cabo, son huellas que describen el mapa mental de la humanidad bajo la luz de las antorchas. El grito de la humanidad que parece decir: ¡eh, estamos aquí!

Y ya ven, estas obras perdurarán no más tiempo que perdurarán las catedrales de piedra de otro tiempo, cada salto tecnológico traza la geometría espiritual y los anhelos de permanencia de una humanidad que se sabe contingente, pues tiene por testigo las esferas celestes ensimismadas y el espacio infinito. Vacío. Aquellos y estos hombres, con sus trazos, aspiran a dejar una marca en el tiempo. En vano, quizá.

No hace tanto, un inversor de Singapur compró por 59 millones de euros, Everydays: The First 5.000 Days, un macrocollage de Beeple realizado cada día durante 14 años. Pero, ¿qué les revelaría a los antropólogos del futuro de nuestra sociedad? Acaso descubran que fueron mensajeros que nos advertían de un futuro sin futuro.

Hay una cuestión que no acaba por definirse, del todo. ¿Qué es la realidad? En un parpadeo temporal los non-fungible-tokens serán tan corrientes como un correo electrónico. A pesar de todo, el arte es un objeto mental simbolizado en un lenguaje que, con los tiempos, cambia solamente el formato y cuya cualidad radica en su singularidad. Es un artilugio que codifica aspectos de la vida humana, y a la que dotamos por debilidad ontológica de una esperanza trascendente, de continuidad. Lo que no sabemos es si la frontera de la realidad tiene un límite, a partir del cual comienza otra esfera, otro poder, otro reino.

Hace un tiempo en un meme que se hizo viral, un grupo de jóvenes de visita escolar a un museo de arte revelaba con elocuencia por qué los nuevos formatos del arte, de la transformación de la cultura, triunfarán. Los jóvenes, como cabría esperar, no observaban atónitos el imponente óleo que colgaba de la pared, a sus espaldas. Por su parte, el grupo de adolescentes reía, leía y se jaleaba disfrutando de las imágenes de sus smartphones. ¿Un concierto de música en Fortnite? No lo sé. Volviendo a la realidad de la que hablábamos, ¿no son las imágenes o representaciones virtuales de las pantallitas de los smartphones tan reales como la propia realidad? La naturaleza de lo real y la naturaleza de lo virtual a primera vista antitéticas no lo son tanto como parece. Ambas realidades comparten la misma sopa de partículas atómicas y subatómicas que las conforma. Idéntica es la nube especular que las sustenta, tanto si está contenida en un spot paintings de un archivo jpg o en un óleo.