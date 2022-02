Vegetarianos y carnívoros

Europa asiste atónita a un anschluss sangriento décadas después. Si primero fue Austria anexionada por el III Reich, ahora es Ucrania invadida por los rusos. La razón es la misma: someter a un país soberano con el pretexto de la Gran Alemania o de la Gran Rusia. El razonamiento criminal pertenece a la más trágica de las contradicciones: Putin no considera a Ucrania nación, pero a la vez tilda a los ucranianos de nacionalistas. El sátrapa más peligroso del planeta, que envenena a sus opositores y tiene a la opinión pública amordazada, tacha a los vecinos que se oponen a ser invadidos de neonazis; en 2014, cuando se apoderó de Crimea iniciando una escalada de violencia, eran fascistas. Los verdaderos esquizofascistas, herederos del estalinismo, llamándoselo a otros.

En la política propagandística rusa de la eternidad soviética, Rusia es inocente de todo, por algo libró una guerra patriótica contra Hitler. Nunca perdonó a la Ucrania europeísta que aspira a liberarse de su yugo. Con el Holodomor, Stalin mató de hambre a casi dos millones de ucranianos. En este nuevo momento oscuro de la historia, con las tanques ya en Kiev, la intención de Putin es sustituir al presidente Zelensky por un títere de Moscú, como en Bielorrusia. No se detendrá hasta conseguirlo. Todo lo que venga a continuación, si nadie antes le para los pies de una u otra forma, no cuesta sospecharlo. La historiadora y periodista Anne Applebaum, premio Pulitzer y experta en Europa Oriental, advertía el jueves que la ambición rusa podría extenderse a Polonia o incluso a Alemania. Ayer, Putin amenazaba a Finlandia y Suecia. Si alguien no lo ve, es que está ciego. Europa, con una capacidad de respuesta “limitada” después de que Biden desvelase que no iba a utilizar la fuerza militar, impone duras sanciones que no harán gran mella en el aliado de China. En este caso, tener a un carnívoro como Putin enfrente es un problema para el vegetarianismo histórico consagrado por Chamberlain.