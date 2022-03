Morirse sale caro

Vivir nunca había sido tan caro como ahora. El coste de la vida está por las nubes, con una tasa de inflación que acabó 2021 en el 6,5%, su récord en 30 años. Y lo peor es que el panorama, lejos de mejorar en los próximos meses, apunta a un todavía mayor encarecimiento de los precios, agravado entre otros motivos por la guerra en Ucrania.

Todos hemos notado como cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, sobre todo teniendo en cuenta que gestos tan cotidianos como encender la luz o coger el coche se han convertido en un auténtico lujo. Pues por si en nuestra vida diaria no tuviéramos ya suficientes gastos a los que hacer frente, resulta que morirse tampoco sale barato. Aunque dependiendo del lugar, nos puede salir más o menos caro.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la plusvalía, un impuesto municipal que grava el incremento de valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuando se produce una transmisión. El Tribunal Constitucional, en varias sentencias, lo ha cuestionado, y esta circunstancia llevó a finales del año pasado al Gobierno de España a adaptar dicha norma a la reciente jurisprudencia. Actualmente, dicha modificación sigue su curso en el Congreso con la tramitación de un proyecto de ley.

La realidad hoy es que, en el caso de transmisiones de terrenos por causa de muerte, los descendientes tienen que pagarlo. Esto es profundamente injusto, ya que heredar una propiedad no debería suponer nunca una carga económica adicional para los herederos, sobre todo cuando sobre ese bien inmueble ya se ha tributado durante toda o gran parte de la vida de su propietario original. Y es que heredar no es una transacción comercial, no es realizar un negocio y, en consecuencia, no debería ser una opción, sino un derecho libre de grandes cargas añadidas. Ante este escenario, no es de extrañar que en los últimos tiempos hayan crecido las renuncias a herencias. Hasta un 40% de los herederos ha renunciado a heredar por las deudas que tendrían que pagar en el caso de aceptar la misma.

Algunos ayuntamientos de España han establecido una bonificación en la plusvalía por mortis causa de un 95%, sin poner limitaciones de valor catastral cuando se trata de la vivienda habitual. Otros garantizan que, al margen del valor catastral del inmueble heredado, los colectivos sociales más sensibles disfruten de la más alta bonificación posible.

Cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía, el Gobierno tenía dos opciones: una era compensar a las entidades locales por la pérdida de recaudación, y la otra era diseñar un nuevo impuesto que sustituyera al impuesto de plusvalía. El Gobierno eligió la segunda opción. En mi opinión, se ha desaprovechado una gran oportunidad para haber suprimido este impuesto y afrontar un nuevo modelo de financiación local.