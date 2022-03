El mundo no es un lugar TAN hostil

Uno no sabe muy bien cómo digerir esto que nos está ocurriendo. Y digo que nos está ocurriendo porque creo que es hora de entender que somos seres individuales que pertenecemos a algo más grande. Somos seres humanos, empáticos y con sentido común –o al menos debería ser así– a quienes nos afecta el sufrimiento de otros seres humanos, independientemente de que no estemos ubicados en las mismas coordenadas geográficas. Lo que está ocurriendo en Ucrania es aterrador. Que en pleno siglo XXI se esté librando una guerra cuya única causa es la egolatría de un dictador. Porque a nadie puede escapársele que Putin es un sátrapa que pretende dejar claro un mensaje: aquí nadie está a salvo. Llevamos dos años lidiando con una pandemia que nos ha sumido en la tristeza del alma y en la crisis económica. Cerca de seis millones de personas murieron en el mundo debido a la Covid-19. Seis millones de muertes que no pudimos evitar. Escribo este artículo cuatro días después del inicio de la guerra en Ucrania y ya han muerto doscientas personas. Doscientas muertes evitables. ¿A cuánto habrá ascendido la cifra dentro de otros cuatro días? Este es el resultado de las políticas extremistas. De las que no escuchan. De las que no razonan. Este es el resultado de políticas que solo quieren manifestar una soberanía absoluta que no debería apoyar nadie, porque la historia nos avala. Y todos los países tienen hasta la saciedad ese tipo de «soberanos». Quizá esta reflexión sea mi forma de invocar al sentido común de cada vez más personas que creen que en la imposición y en la prohibición está el secreto para solucionar lo que no va bien. No. El miedo nunca es la solución. Quienes en Rusia se andan manifestando en contra de la guerra con Ucrania tendrán como castigo dos décadas de cárcel. Y no creo que el encierro sea sinónimo de libertad, me van a disculpar ustedes. Pero no se dejen contagiar por mi tristeza. El mundo no es un lugar hostil. Actores de Hollywood mostraron su solidaridad con Ucrania en la 28ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG). En el partido del Benfica contra el Vitoria Guimaraes, la ovación del público al jugador ucraniano Roman Yaremchul fue tan sentida, tan sincera que el jugador rompió a llorar, probablemente de dolor por su país y de agradecimiento a ese otro país que lo apoyaba a él y a los suyos. El mundo no es un lugar tan hostil, me(les) repito. Hay enemigos víricos y enemigos de carne y hueso, pero tanto en un caso como en otro, ha quedado comprobado que la solidaridad humana y el amor son invencibles. Gritemos fuerte ¡NO!, ante cualquier líder político acomplejado que, para imponer su voluntad, tiene que anular la voluntad del otro.