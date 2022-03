Adicción y escuela digital

Quiso el infortunio que el pasado 8 de febrero fuera el día en el que un adolescente de apenas quince años acabara con su familia al completo. Un hecho terrible, incomprensible por muchas razones, pero lo que más sorprende e indigna, una vez conocida la noticia, es que el muchacho reaccionó de tal manera porque le habían privado del contacto con Internet. Al parecer, este era, en esencia, el castigo que había recibido por sus malas notas en la escuela, y los padres, sabedores del poder adictivo de las redes, creyeron hacer lo oportuno para atajar la conducta del chico. Es verdad que todavía es temprano para establecer una línea causal en el triple parricidio de Elche y, sin embargo, hay algo que escama en la realidad educativa de los últimos años, sobre todo, cuando se está al tanto del irrefrenable deseo de las autoridades de expandir la digitalización escolar. Por una parte, cada vez son más las voces que alertan de la progresiva dependencia de los dispositivos electrónicos entre los jóvenes y, de otra, es la misma administración la que defiende su masiva extensión en las aulas. Desde luego, algo no cuadra en la situación.

El muchacho que ha destrozado la vida de toda una familia, y de paso también la suya, quizás tuviera la mente enferma en el momento de perpetrar semejante barbaridad, pero me pregunto si tal adicción a Internet no había sido alentada, en cierto modo, por lo que hoy se entiende por una educación moderna e innovadora. En fin, uno es cauto con estas presunciones, mas es cierto que, de una manera muy acusada, el impacto de la digitalización se deja sentir entre los menores. Como no puedo aportar más prueba que mi experiencia profesional, paso a relatar un par de casos harto significativos de lo que es el poder de las redes entre los adolescentes. En el inicial, ocurrido en una hora de guardia en el instituto, me desplacé a cubrir la ausencia de una compañera en un grupo académico de Primero de la ESO y allí tuve, por así decirlo, una auténtica revelación: una veintena de chicos absorbidos por sus tablets en presencia de un silencio enfermizo. Me explico: lo del «silencio enfermizo» proviene de la falta del acostumbrado murmullo de fondo, un fenómeno natural en los chicos de esa edad, y que, entre nosotros, los que nos dedicamos a enseñar, denominamos «ruido de baja intensidad». Por el contrario, lo que había en aquel espacio era un silencio sepulcral, antihumano en el amplio sentido de la palabra. Desde un punto de vista psicológico, se echaba de menos la debida socialización entre iguales, un aspecto a no olvidar en la dinámica cotidiana de la escuela. Y digo que me sorprendió, pero no tanto como la segunda experiencia. Una alumna de Segundo de Bachillerato, con una manifiesta dependencia del móvil, recibe el consecuente reproche de su profesor, si bien la respuesta de la chica, entre airada e insolente, fue que el que debía avergonzarse de su actitud era el docente.

Dos situaciones, una del primer ciclo de Secundaria y otra del curso terminal de Bachillerato, que nos hablan a las claras de que nuestra juventud tiene un serio problema de adicción a las pantallas y que, en lugar de frenarlo, parece que se incentiva desde los centros de enseñanza. Si esta es la educación de vanguardia, no sé cuál será el futuro de los niños que ahora comienzan su período de formación en los colegios de España.