Guerra explicada por niño

Hay un truco para detectar cuándo a alguien le sucede algo, algo incluso grave. Si le preguntas «¿qué te pasa?», te contestará «nada».

Lo mismo puede suceder con el mundo.

Quien pregunta en esta escena «¿qué pasa?» es mi hijo de cuatro años. Se ha desvelado y ha tomado su rincón del sofá mientras aún se frotaba los ojos. Lo sigue haciendo cuando descubre que en la tele, cuando él no está, no solo emiten La patrulla canina o Toy Story. Estamos viendo Las claves del siglo XXI, un programa de La 1 que hoy se centra en la invasión rusa de Ucrania. Abandona su postura de gato enroscado sobre sí mismo y adopta la tensión de un suricata alerta en un acantilado, para repreguntar: «¿Pero qué está pasando?». «Nada», contestamos en dos tonos distintos, como un dúo musical que lleva muchos ensayos, las voces perfectamente empastadas.

«Sí qué pasa, sí», nos comenta él. «Están luchando». Y luego: «¿Por qué?». El crío podría, ahora mismo, con su pijama de franela a topos de colores, estar sentado en la tertulia de la tele, porque, visto nuestro silencio, nos comienza a informar (alguien tenía que hacerlo) del conflicto bélico: «Es un país petit. El gran quiere las cosas del petit. Lo está persiguiendo por el pati. Nadie ayuda al petit». ¿Ha estado leyendo mis alertas del New York Times? La respuesta es siempre más sencilla: tiene en su clase de P4 a una compañera de mamá ucraniana. Por lo visto, ayer levantó la mano y explicó, en un aula de sillitas de enea, zoo de peluches y dacs de colores qué es una guerra.

Después de su análisis geopolítico de esa noche de sábado, se come una merecida Tosta Rica con dibujo de Superzing y desbarra con un paralelismo entre el destino de Ucrania y el de los dinosaurios. Aportando su mayor congoja metafísica: la idea del meteorito (tan parecido al botón nuclear), del que ni tiranosaurios ni velocirráptors escaparon.

Ahí no acabará la cosa: 24 horas después me preguntará si los superhéroes existen en el Mundo Aquí (se refiere a la realidad) o solo en el Mundo Broma (para él eso es la ficción). Y añade que, ahora mismo, Batman, Spiderman o Hulk serían muy útiles. Quiere el azar que, horas después, vea una fotografía de una manifestación en apoyo a Ucrania. El lío de banderas trigo y cielo en primer plano no ciega una enorme lona en la fachada de un edificio que anuncia la nueva entrega de Batman que se estrena en cines.

A veces es necesario el ejercicio de plantearnos enrevesados conflictos de una importancia absoluta desde la ingenuidad infantil. Lo hicieron antes personas más inteligentes que nosotros. Es el caso de Kurt Vonnegut, del que ahora mismo Blackie Books está reeditando sus mejores novelas. Vonnegut vivió la Segunda Guerra Mundial y, en concreto, el bombardeo de Dresde, al que sobrevivió encerrado en un búnker. Cuando se planteó escribir su novela sobre la guerra, se dio cuenta de que escribía miles de páginas pero todas las tiraba. La razón está en las primeras de la novela definitiva. Vonnegut habla en esa escena con una madre, mientras se oyen a los lejos los grititos de los hijos en el piso de arriba. Él acaba de confesar que está intentando escribir esa novela que no quiere escribir pero que no puede evitar escribir. Ella se enfada: dice que acabará escribiendo una de esas historias que luego interpretan en el cine John Wayne o Frank Sinatra: «Y la guerra parecerá maravillosa y tendremos muchas más. Y en ellas combatirán críos como los de arriba». Vonnegut le promete que eso no sucederá y escribe esa obra maestra dispersa y absurda titulada Matadero Cinco.

Pienso de verdad que, a veces, es necesario preguntarnos por lo adulto como niños. Intentar destilar una respuesta a un conflicto que puedan entender incluso ellos. Hacer eso no es darnos una respuesta infantil por irreflexiva. De esas también hemos visto estos días, como poner el acento en el «No a la OTAN» mientras las sirenas ululan, las bombas destrozan y los tanques marchan sobre Ucrania, un país invadido por Rusia. Podemos simplificar nuestra reacción, pero siempre desde el rigor. También desde una preocupación genuina, como si descubriéramos la guerra por primera vez, como si fuéramos un niño que se desvela y recuerda algo muy importante que una amiga, una cara concreta con familiares concretos y sufrientes, le explicó en clase.