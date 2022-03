Servilismo

Después de muchos años en la oposición (aunque no todos: gobernaron con CC entre julio de 2011 y diciembre de 2016) el PSOE creyó haber entendido que debía deslegitimar el nacionalismo canario como operación obligatoria para erosionar al principal adversario electoral. Primero se desalojó a Coalición de la mayoría de los gobiernos municipales e insulares, y obviamente del Gobierno autónomo, luego se comenzó a insistir, y esa insistencia se transformó en recurso retórico habitual, en que con el PSOE en el Gobierno central y el Gobierno autónomo, cualquier proyecto nacionalista era superfluo (a estos efectos que un partido nacionalista te permita gobernar y ocupe la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE se silencia elegantemente). Los coalicioneros venían a ser unos pedigüeños crapulosos y victimistas –de nuevo, cuando Nueva Canarias presume de hacerle sacado a Pedro Sánchez como quien le extrae una muela normativas o dineros, el PSOE canario prefiere callar– mientras que los socialistas son mutuamente comprensivos y solidarios, eficientes y eficaces, patrióticos y cosmopolitas.

Claro que todo esto es pura machanguería palabrera. Hay que tenerlos de malaquita para sostener ese discurso en Canarias mientras que el Gobierno central y su acción legislativa se sostiene gracias a dos partidos independentistas (ERC y Bildu) que tienen como proclamado objetivo estratégico el desmembramiento territorial del Estado español. De malaquita y envueltos en acero inexorable. Incluso el máximo dirigente de ERC, así como varios dirigentes del mismo, fue procesado y condenado por impulsar un referéndum ilegal y malversar fondos públicos según el Tribunal Supremo, y enseguida se le indultó. A partir de estos hechos perfectamente constatables los socialistas canarios –como los asturianos, los andaluces, los catalanes o los levantinos– deberían mostrar un fisco de respeto por la inteligencia ajena. Los nacionalistas son pordioseros anacrónicos, salvo cuando les sirven para instalarse o mantenerse en el poder. Todavía más grotesco, por parte del PSOE canario y falsariamente canarista, es la acusación, cada vez más reiterada, sobre el enfrentamiento irracional y chillón de CC contra Madrid. «Hacen del enfrentamiento su principal método de trabajo y su principal dinámica». Es una acusación pueril de puro insostenible. Coalición ha firmado en el Parlamento de Canarias el Plan de Rceuperación, Transformación y Resilencia, ha aludido partidizar el debate sobre la gestión sanitaria de la pandemia de covid, no ha levantado bandera alguna entre los damnificados por la erupción volcánica en La Palma. Y en el Congreso de los Diputados ha votado favorablemente la reforma laboral o el envío de armas a la Ucrania invadida por la Federación Rusa.

Ahora el Tribunal Constitucional da la razón a Canarias en su conflicto con el Ministerio de Hacienda a cuenta de la modificación del REF respecto a los incentivos a las producciones audiovisuales que se produzcan en Canarias. Asombrosamente el semiportavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, muestra ahora su «satisfacción» por el fallo. «Un conflicto menos», tiene la delirante pachorra de comentar. Pero, ¿esta gente cree que somos imbéciles? ¿Por qué? ¿Porque trabajó usted en un bufete, ha sido profesor asociado de la Universidad de La Laguna, leía la revista Sistema de jovencito? ¿Por su bonito pelo blanco o sus chalecos a juego? Para empezar el recurso al TC no lo puso el Gobierno, sino el Parlamento de Canarias, donde el PSOE maniobró todo lo que pudo para impedir que la Cámara se pronunciara sobre esto. En segundo lugar, la sentencia deja claro que el Ejecutivo regional no solicitó la Comisión Bilateral Canarias-Estado ante el recurso de vulneración del REF, algo en lo que se comprometió el presidente Ángel Víctor Torres. Y no lo hizo. Defensa del REF y los intereses isleños: ninguna. Sometimiento a las gabelas y caprichos del Gobierno de Madrid: todo. Cambie de chaleco, Pérez.