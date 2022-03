En las guerras no siempre hay bombardeos

Cuando hablamos del origen del ser humano hay quienes siguen creyendo que a Dios le gustaba jugar con barro y un buen día, quizá aburrido de soledad, decidió hacer una figurita a la que llamó Adán. Más tarde, de su costilla creó a Eva, supongo que para que Adán tuviese con quien jugar. Y por fin los envió al Edén para tenerlos localizados y cada tarde poder bajar a charlar con ellos. Sin embargo, hay otros muchos que sabemos que el hombre ha ido evolucionando de seres más primitivos, desde el australopitecus pasando por el homo erectus, el homo habilis, el homo sapiens hasta llegar al hombre actual (últimamente, por lo visto, homo bellicus). Sin ir más lejos, se dice que el primer homínido apareció hace aproximadamente 1.8 millones de años en África oriental. Aquí, al ladito de los canarios. Ustedes se preguntarán a santo de qué les doy una clase de antropología. No es esa mi intención ni mucho menos, simplemente recurro a estos hechos para entender que lo que está ocurriendo ahora lleva sucediendo décadas. Lo de la inmigración es el pan de cada día de los isleños, en general del mundo, pero vamos a centrarnos en nuestro archipiélago. Desde hace años estamos recibiendo, en mayor o menor medida, pateras en nuestras costas. Tras la pandemia, el aluvión de inmigrantes vomitados por el océano ha pasado de ser “algo habitual” a ser un verdadero problema. No porque no seamos solidarios, ¡válgame dios!, sino porque, por una simple cuestión de espacio, no cabemos todos. Aun así, les hemos dado respuesta como buenamente hemos podido, sin olvidarnos de que una vez que son mayores de edad el gobierno se desentiende de ellos y los vemos zascandileando por las calles. El año pasado fueron muchas las veces que se pidió ayuda a países vecinos con el fin de que dieran asilo a «personas barra seres humanos» (no nos olvidemos de ese detalle) y nos dieron con la aduana en las narices. Ahora estamos viviendo una guerra y miles de ucranianos huyen de su país, con todas las razones del mundo. Europa, nuestra Europa, no ha dudado en abrirles los brazos. Obviamente ha de ser así, no puede ser de otra manera, pero ¿por qué a los ucranianos sí y a los marroquíes, senegaleses, argelinos o malienses no? ¿Acaso la miseria y el hambre no son también una guerra? ¿No debe acoger Europa a los que huyen de su país porque no tienen nada para sobrevivir dignamente? No sé, en todas las guerras no hay bombardeos, pero no por eso dejan de ser guerras. Y recalco, hay que ayudar a los ucranianos, darles todo nuestro apoyo moral, social, humano y geográfico, pero la solidaridad no debería estar sujeta a cribas: a unos se les ayuda, a otros no. La solidaridad no entiende de razas y colores. Porque eso, de una forma u otra, es racismo. Volviendo a la teoría de la evolución, si el primero homínido apareció en África y nosotros renegamos de los africanos, pero no de los europeos, ¿se puede decir que para salvar a los hermanos nos olvidamos de los padres?