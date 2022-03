Videojuegos en la educación del siglo XXI. Oportunidades y retos

Si hay algo que esta terrible pandemia nos ha dejado son incertidumbres y muchos retos que tenemos que afrontar como ciudadanía en un mundo globalizado y cada vez más interconectado. Conexiones que afectan a todas las esferas de nuestra existencia y, desde luego, la Covid se ha encargado de que lo tengamos muy presente.

En los tiempos de aislamiento forzoso y reclusión, nuestras relaciones sociales se vieron truncadas y tuvimos que aferrarnos, apresuradamente, a otro tipo de comunicación. Nuevos modos de trabajar, de conversar y, cómo no, nuevos contextos de consumo cultural. Todo ello fue viable gracias a las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC). Estas han proporcionado soporte a incalculables maneras de interacción, pero también han provocado infinitas formas de creatividad, de innovación y de redescubrimiento de las potencialidades de las mismas, en definitiva, la pandemia nos dio la oportunidad y el empujón necesario para dejar de procrastinar en cuanto a la formación digital e integrarnos con mayor dinamismo en la era digital.

En este contexto se produjo un exponencial aumento del entretenimiento digital. Dentro de este tipo de ocio, observamos cómo aumentó el consumo de videojuegos. Según diversas fuentes en España hubo unos dieciséis millones de jugadores a lo largo del año 2020 (3000 millones en el mundo en 2021) y se adquirieron más de ocho millones de videojuegos. El propio gobierno español anunció un bono cultural de cuatrocientos euros para los jóvenes, cien de los cuales pueden destinar a contenidos digitales. Desde luego, este auge se puede valorar desde varias ópticas, una de ellas es la creciente importancia del sector empresarial y sus consecuencias, otra de vital importancia, a la que deberíamos dar mucho más valor es la parte educativa.

Si partimos del hecho de que “para los más jóvenes los videojuegos ya no son solo un entretenimiento, sino una parte de sus vidas y de su mundo interior”, afirmación de la CEO de Kuwala, Erika castro, y sabiendo que seis de cada diez adolescentes usan videojuegos como medio de ocio y entretenimiento (UNICEF), no podemos obviar esta realidad y por ello, prestarle la atención necesaria es una obligación ineludible. Un asunto que es imperioso desmontar con argumentos y estudios es la percepción social despectiva que tiene una parte de la sociedad de los videojuegos, a menudo basada en el desconocimiento y también de un mal uso circunstancial. Ello hace imprescindible abordar este tema desde un punto de vista pedagógico, no solo para la población más joven, sino también para familias y docentes.

Si hablamos de las potencialidades que nos ofrece el mundo de los videojuegos, encontramos estudios fruto de las colaboraciones entre investigadores, instituciones y el propio sector de los videojuegos que avalan su uso en diferentes contextos. Así, investigaciones vinculadas con el sedentarismo en niñas y niños obesos en edades de riesgo a los que no les motiva la actividad física ni el deporte, pero que les interesa la pantalla, han demostrado que usando videojuegos activos que implican diferentes movimientos, se han producido sustanciales mejoras en su salud integral.

Por otro lado, se han diseñado aplicaciones de realidad aumentada dirigidas a niñas y niños hospitalizados durante largo tiempo con el objetivo de que puedan mejorar su imaginación y creatividad, un ejemplo es entamAR, fruto del trabajo conjunto de TECSOS y Cruz Roja Juventud. Igualmente, son manifiestos los esfuerzos de la Fundación Juegaterapia favoreciendo, de la mano del Hospital la Paz, el uso de los videojuegos en niños con procesos oncológicos, comprobando que disminuye su dolor y reduce su ansiedad.

Otros proyectos han conseguido mejorar la atención en niñas y niños con autismo aprovechando videojuegos que brindan estímulos sensoriales y motores, los hay que facilitan la interacción social al ofrecerles experiencias lúdicas y colaborativas, como Pico´s Adventure del Hospital San Juan de Dios y la Universidad Pompeu Fabra.

Como herramientas de apoyo a la enseñanza son numerosos los videojuegos que refuerzan aspectos de diferentes áreas curriculares. Son un complemento ideal para el aprendizaje de idiomas: juegos, categorías gramaticales, vocabulario, diálogos, etc., para la discalculia, la dislexia, el refuerzo del trabajo en equipo, la inteligencia emocional, algunos están basados en la historia de la evolución o de Atapuerca, la coordinación y la psicomotricidad… Son también interesantes los inspirados en la literatura o que tienen elementos propios de esta: personajes, acción, desarrollo, contextualización espacio-temporal, etc., como Dante´s Inferno, la saga The Witcher, Assassins Creed, Sherlock Holmes… Al ser interactivos, el jugador puede usar la «libertad narrativa» para hacer avanzar la historia, con lo cual participa activamente poniendo en juego sus habilidades.

Además, hay videojuegos que favorecen las interacciones en el seno de la familia, pilar fundamental para el buen uso y donde es prioritario intervenir, máxime cuando diferentes informes concluyen que es escaso el control parental que ejercen padres y madres. En su apoyo, instituciones y asociaciones promueven el buen uso de este recurso con el fin de garantizar los derechos de la infancia y el cuidado de su salud integral. Disponen de materiales didácticos sobre su práctica y prevención, apoyo a docentes y familias, información sobre la idoneidad del juego para las diferentes edades… Incluso, las plataformas de juego cuentan con la posibilidad de control parental (control de tiempo, desactivación de chat, configuración de contraseñas, permisos, reglas básicas para la familia…).

En este marco, es fundamental la alfabetización informacional para enseñar a navegar por la red: buscar, seleccionar, evaluar, recuperar y usar crítica y éticamente la información. Estas capacidades, habilidades y destrezas son necesarias en el mundo digital, mundo al que pertenecen las jóvenes generaciones y que deben recorrer conociendo sus derechos y sus obligaciones.

Los gobiernos deben comprometerse con estas necesidades formativas para dotar a familias, con apoyo de docentes, de las herramientas básicas que puedan ayudarles a convertirse en mediadores entre sus hijas-os y los videojuegos, además de ser una oportunidad magnífica para buscar espacios y tiempos compartidos.

Asimismo, las alianzas entre administraciones son esenciales en la planificación de actividades extraescolares relacionadas con los videojuegos, entre otras, porque «los videojuegos son una actividad extracurricular con la que cubrir muchas necesidades e intereses de los estudiantes provocando efectos muy positivos en su aprendizaje y evolución personal», apunta la antropóloga Mizuko Ito.

Si conseguimos promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y que en 2030 exista un porcentaje elevado de jóvenes y adultos con conocimientos de tecnologías y un nivel mínimo de competencias digitales, estaremos asumiendo nuestro compromiso con la Agenda 2030, favoreciendo una ciudadanía con valores que comparte, se comunica y transita por el universo digital de manera ética y responsable.

Oportunidades y retos que tenemos que asumir entre toda la sociedad.