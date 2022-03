La mujer entra airada en la sala de declaraciones de la Policía Local. Se sienta y mira desafiante al agente que opta por colocarse detrás de la pantalla del ordenador. Se esfuerza por mantener la compostura pero el movimiento descontrolado de sus piernas la delata. Sabe que tiene que tragarse lágrimas y desolación. Ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Le quiero aclarar Sr. Agente que no estoy aquí por mi voluntad sino por la de una vecina. Y que le quede bien claro que me niego a que mi marido siga detenido en el calabozo y que le pase ¡sabe dios cuántas cosas más ¡. Póngalo en libertad se lo suplico. Si quiere declaro aquí con Vd. pero se acabó el asunto.? De acuerdo.

Como lo desee, le informo de sus derechos y empezamos.

La cosa fue que regresamos a casa de tomar unos vinos y, como estaba animada, me puse a hablar con el móvil sin hacerle caso.

Ahora que lo pienso, cometí un gran error sabiendo como sé lo celoso que es. Y es que al creerse que estaba manteniendo línea con otro hombre, pasó lo que tenía que pasar, que mi móvil salió volando por los aires. Al protestar por lo que había hecho, me apuñeteó la cara y me arrastró por los pelos hasta la cocina. Cuando estaba en el suelo, a cuatro patas como un perro, me dijo “o eres mía o no eres de nadie”. A mis gritos de socorro, los hijos llamaron a la vecina y ésta a Vds., la Policía.

Por eso, como le dije, estoy aquí. Por esa mujer que malmete.

Bueno señora, dijo el uniformado, dígame por qué no quiere denunciarlo si le ha puesto la cara de esta manera.

Es fácil de entender, respondió al quite. No lo hago porque es mi hombre y lo quiero a pesar de que me las hace pasar canutas. Han sido muchas y siempre vuelvo. “Si no me perdonas, es que no me quieres”, me dice. Lo perdono y volvemos a estar tan bien como cuando éramos novios, pero por desgracia le dura poco. Es un hombre nervioso y le cuesta cumplir con su palabra de que no lo va a repetir. Bueno, también es posible que yo lo provoque o que no haga bien las cosas. La verdad es que no lo sé.

Mire, ahora que me voy encontrando a gusto con Vd., le voy a decir más. Mi esposo, como le dije, es un hombre celoso. Tanto que no le gusta que salga con mis amigas, ni que me wasapee con ellas. Nada de facebook ni cosas parecidas que tanto me gustan. Tampoco quiere que vaya a casa de mis padres. Yo le hago caso para contentarlo y para que vivamos en paz, recuerde que tengo dos hijos menores. La verdad es que ya estoy habituada a esta vida, aunque de vez en cuando me hago una escapada sin que se entere.

Verá, si sabe que he estado con un hombre, aunque sea el mismísimo panadero, me grita e interroga hasta el agotamiento. A veces, hace cosas que se las diría si no fuera por el dolor que me producen. La verdad es que su sola mirada me impone. Llego a tenerle miedo.

No se lo va a creer agente, pero con él he pasado los mejores años de vida, no conocí amor como el suyo. Ahora sueño con que las cosas vuelvan a ser como antes, como así me repite.

La verdad es que no sé por qué le estoy contando todo esto de mi vida, que ni siquiera me lo ha preguntado, ni era mi intención. Será por eso del desahogo, pero por favor no lo haga constar en mi declaración.

Señora, no hay manera con Vd. Damos por finalizada la declaración. ¿Quiere añadir alguna cosa más?, preguntó impotente el uniformado. No, nada más. Solo que lo pongan en libertad.

Poco después la araña de jardín, liberada de sujeciones, ya en sus aposentos, se mantuvo agazapada en su filigrana de hilos de seda a la espera de atrapar a su víctima.

Pasadas unas horas, que se le hicieron eternas - estará con sus padres pensó-, la mujer regresó al hogar. Lo hizo desprevenida, no se esperaba que iba a ser empujada a la tela. Sucedió en segundos. En una rápida maniobra, la araña la volteó y la recubrió con una capa pegajosa de la que no pudo escapar. Después le inyectó su veneno paralizante.

En esta ocasión, la emboscada fue mortal y la noticia salió en los periódicos. María González engrosó la cifra de muertes por depredación.

La araña de jardín es un insecto depredador y la caza constituye su supervivencia y su única alimentación. Por eso necesita a su presa y ella escaparse del peligro que le acecha.