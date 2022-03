El perro de mi abuelo

Tengo un trastero en la azotea que, cuando mi mujer se cansa de ver algo en casa, se lo lleva arriba sin decirme nada, y si ve que después de un tiempo no lo echo de menos, llama al chori de la zona para que se lo lleve y lo haga desaparecer.

Reconozco que soy de los que nunca se decide a tirar nada y que, si no fuera por ella, no cabríamos en la casa.

Pero los hay peores, como en el caso de una persona que conozco que guarda en su casa las cenizas de sus abuelos, las de sus padres y las de una hermana que falleció cuando era joven.

Dime tú, Gregorio, que necesidad tiene alguien de pasarse la vida quitándole el polvo a unas urnas de cerámica llenas de penas que solo pueden servir de pisapapeles.

Todavía estarán esperando en el tanatorio de San Miguel que alguien de mi familia vaya a recoger las cenizas de mi tío Paco, al que, de vivo, todos queríamos mucho.

Solo los buenos recuerdos vale la pena guardarlos en la memoria, aunque, también se puede guardar una fotografía o cualquier otro objeto personal, pero no los despojos de esa miseria que un día llegamos a ser.

No es lo mismo un sarcófago egipcio lleno de oro y piedras preciosas que una de esas horrorosas urnas de cerámica Made in China.

Por mi parte, prefiero que dejen mis cenizas en el crematorio y que, mezcladas con las de otros muertos, podría incluso servir de abono para las plantas del camposanto.

Mi abuelo tenía un perro que, según nos decían, era muy cariñoso y lo acompañaba a todas partes. Pero un día que el perro estaba en la azotea, vio pasar a mi abuelo y se tiró desde una segunda planta. El pobre se quedó hecho una piltrafa, y no tuvieron más remedio que sacrificarlo.

Mi abuelo lo enterró al pie de un guayabero que tenía en la finca, y nosotros decíamos que aquellos guayabos olían a perro muerto…

Creo que lo más importante de las historias que contamos no es que sean verdad, sino que puedan serlo, y es por eso que pienso, Gregorio, que la iglesia católica lo tiene muy complicado para convencernos de la resurrección de la carne, y también me parece raro que tengamos que esperar al juicio final para que Dios baje de los cielos y nos diga si vamos al paraíso o al infierno porque, como dice El Credo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos… Pues sí que vamos a tener que esperar unos cuantos años. Lo malo es que nos pasemos toda la vida rezando por nuestros seres queridos y dedicándoles funerales si todavía no están en ninguna parte.

Por lo menos sabemos que el perro de mi abuelo ayuda a crecer a los guayabos, aunque huelan un poco raro…

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.