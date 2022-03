Las guerras humanas

La idea naíf de que la paz entre los pueblos o naciones, entre los propios hombres si nos referimos a su sentido interno, es un estado natural probablemente está equivocada. Hasta el presente una importante mayoría de personas en Occidente estaba instalada en un marco de pensamiento ilusorio, equivocadamente persuadida de que una guerra de invasión, en Europa, tal y como la que ha planteado Rusia, no tendría cabida. Ese tipo de conflicto, pensábamos, yo incluido, lo dábamos por descartado en Europa. Lo pensábamos improbable por creer ilusamente que pertenecía a un pasado de su historia evolutiva que creíamos, además, fosilizado como los animales o plantas se extinguen y fosilizan porque la evolución los supera, y que ocasionalmente, con más suerte que tino, desentierran los paleontólogos, y que son testigos de un tiempo detenido.

Es probable también que esta creencia se halla fijado como consecuencia del acomodamiento y la preconcepción en la mente de una historia política de la humanidad idealizada y preñada por un kantismo de paz perpetua. Sobre todo, se piensa así, por la tendencia a infravalorar el fondo primitivo y violento de su propia humanidad. Y que coadyuva, por hartazgo, el hecho histórico de tantas guerras. Había ocurrido tantas guerras, tantas veces y tan insistentemente en su milenaria historia que, otra vez, una vez más, era un imposible. Lo que inducía a pensar ingenuamente que habíamos escalado, por propia evolución, a un estadio superior de sociedad en paz: sin guerras. Con menos razón todavía era imaginable que tuviera lugar en la aurora de una cibernética y metavérsica sociedad a la que, según parece, vamos destinados de cabeza.

Sin embargo, ya digo, sospecho profundamente que la paz no es el estado de naturaleza entre los pueblos, ni siquiera la paz está sustanciada en la mente de los individuos por más que los estoicos lo intentaran. Una muestra de su fracaso radica en el vigor de la cultura editorial de autoayuda tan extendida, de la farmacopea ansiolítica tan al uso u obras como la de Lou Marinoff, Más Platón y menos Prozac que manifiestan esa guerra subterránea. La cultura yogui y la psiquiatría más moderna, entre otros lenitivos, no son sino formas de pacificar la mente que nos lleva y desboca; el psicoanálisis y tantas otras culturas del rezo obedecen al objetivo de calmar la guerra esa interna. Y la mente de los dirigentes no son excepción. Si cada individuo de cada comunidad ya conforma estas deficiencias estructurales respecto a su relación con la paz, mucho más fácil se comprende que el estado natural del hombre sea la guerra. Naturalmente, es cierto que nos esforzamos por evitarla, a toda costa. Pero a pesar de ello no podemos impedirla. De facto, la invasión de Rusia lo ejemplifica.

El sentido de que cada individuo lucha en su interior de manera constante en una sucesión inacabable de conflictos que afloran externamente en la sociedad y otros muchos que se sumergen en la profundidad del pugilato mental no es sino una evidencia. Mal que nos pese, el estado natural del hombre y de la sociedad no es la paz, y las sociedades que desean ser libres y protegerse de los tiranos no deben olvidarlo. No olvidemos que tirano significa amo, dueño, señor. Los clásicos ya lo advertían: Si vis pacem para bellum, expresión latina que conserva hoy completa vigencia. Si la olvidan, los pueblos serán pasto de la esclavitud y el exterminio. Para alcanzar la llamada paz social y la paz, a los pueblos no les resulta suficiente invocarla.

Así pues, si el estado natural de los pueblos no fuera la guerra sería incomprensible que ahora estemos viviendo una, otra guerra, y, por supuesto, si no fuera un estado natural ese estadio de la humanidad ya lo hablaríamos superado y lo habríamos desechado y sustituido para siempre, con toda probabilidad, por un estado de paz perpetua.

Por el contrario, es el caso que ese estado de guerra no sólo no se ha apaciguado, ni con toda la cultura y las mejores intenciones del mundo, sino que ha empeorado por causa de la tecnología y los medios de destrucción masiva, dado que un solo hombre, pongamos por caso Putin, en este momento, como ha informado podría escalar hasta una guerra nuclear devastadora. O sea, estamos en el punto en el que un hombre encerrado en su cerebro, por causa de una pulsión paranoica o por soberbia nacional puede hacer realidad el apocalipsis. Lo desesperante de la situación es que, por total y pacífica que sea el resto de la humanidad, no podría evitarla. Por mucho que griten no a la guerra tampoco, porque el no a la guerra es simplemente un desiderátum, que es negado por la factualidad de la misma guerra in progress.