Breverías 91

Es bastante descorazonador constatar últimamente la cantidad de artículos de prensa perfectamente prescindibles. Acabo de leer unas sesudas reflexiones, en estos tiempos de brutal polarización –globalistas contra nacionalistas, proteccionistas contra aperturistas, negacionistas contra tragacionistas, ellos contra nosotros– sobre la solución, en plan huevo de Colón, creando un ente objetivo e independiente que pueda contribuir a desmontar estos binomios infernales. Y la reseña se explaya sobre las ventajas de un nuevo «ágora» al estilo griego, donde se pueda debatir en un clima de armonía y racionalidad cualquier problema de la sociedad. Y todo esto está muy bien, pero por favor no se limiten a un diagnóstico, por muy acertado y riguroso que sea. Concrétenme este bálsamo de Fierabrás en pos de una concordia universal. No me digan qué, aclárenme cómo.

Se está barajando últimamente la posibilidad de bautizar el aeropuerto de Mallorca con el nombre de nuestro tenista universal Rafa Nadal. A mí no me parece prudente asignar nombres de personas vivas a este tipo de infraestructuras o a vías públicas. Si ya con personajes fallecidos hace siglos hemos de sufrir revisionismos dolorosos, con destacados famosos de la actualidad ni les cuento. Piensen por ejemplo, en la misma ciudad de Palma, el reciente cambio de callejero al sustituir el nombre de una avenida por la denominación anterior, merced a un comportamiento poco ejemplar de los referidos en el letrero de dicha vía. Sin embargo otro impedimento que he escuchado, el de posibles incongruencias entre el objeto a bautizar y la naturaleza del personaje escogido no me parece tan grave. ¿Por qué habría de chocarnos asignar a un aeropuerto el nombre de un tenista, cuando por ejemplo los franceses titulan a su meca del tenis Roland Garros con el de un aviador?

En más de una ocasión ha de enfrentarse uno a algún ataque personal en los medios, justificado o no, y cada vez con más frecuencia en las redes. Yo en general, a menos que se tratara de una crítica a una gestión propia de mi cargo a la que no me quedara más remedio que salir a la palestra en defensa de mi empresa lo he tenido siempre muy claro; pasar un kilo, para evitar el efecto Bárbara Streisand.

Para el que no haya oído hablar de él; en cierta ocasión la famosa actriz y cantante vio recogida en los medios una fotografía de su casa en Malibú, junto a otras que constaban también como de supuesta construcción ilegal. Al denunciar al fotógrafo y al medio que había publicado dicha información gráfica, lo único que consiguió fue convertir un incidente menor en una cuestión de estado. Habida cuenta del efecto multiplicador de una noticia que afectaba a uno de sus más famosos iconos mediáticos, en vez de cerrar un enojoso asunto, lo único que consiguió fue exactamente lo contrario, una feroz difusión y debate a escala nacional de su vida y hacienda. Por ello, en aras de permanecer en un placentero anonimato, y sin ánimo de equipararme a la deliciosa Bárbara, me guardaré mucho de elevar de rango cualquier afrenta insignificante contra mí, pues me consta que así de insignificante permanecerá en este maremágnum de noticias triviales e intrascendentes con las que somos bombardeados a diario.