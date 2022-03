Sangre, gas y lágrimas

Es la guerra y ha calado el discurso de sangre, sudor y lágrimas. Borrell ha visto también cómo su perfil ha crecido con ella y empieza a gustarse. No hay que negarles a los políticos el verbo determinante del coraje en el momento en que las situaciones lo requieren. Y esta es una de ellas. Cuando llegan noticias de que los rusos bombardean maternidades, no respetan los corredores ni las treguas, violan, y saquean las ciudades, cualquier ser humano bien intencionado siente la agresión a Ucrania como propia y quiere hacer todo lo posible por colaborar y cortarle a Rusia la fuente de ingresos que alimenta el belicismo de Putin. El problema es que ha sido la propia Europa con una política energética errática la que ha propiciado la dependencia de esa llave del gas que maneja el psicópata del Kremlin. Por ese motivo, pedirles a los ciudadanos que corten su consumo cuando la tarifa eléctrica, caso de España, está en sus máximos históricos es, además de un sacrificio, un sarcasmo en estas circunstancias dramáticas y como consecuencia de una mala gestión. Los gurús que han pontificado con el dogma ecológico acelerando una transición inviable de la energía se enfrentan ahora a que habría que reducir todo lo posible la dependencia del gas ruso, que con la excusa ecológica es la única salida que le han dejado al consumidor. Por no citar las grandes inversiones en renovables.

En el pecado está la penitencia, pero la energía requiere una revisión seria. El castigo que conllevan los errores siempre es mayor, además, para unos que para otros. En el caso de España, muy superior, por ejemplo, al de Francia, que supo protegerse para no llegar a la ruina energética que nos consume día a día. No sé cómo vamos a salir de esta, es la parte que no conocemos y que solo nos avanza tímidamente el discurso de Churchill de nuestros días. Presentimos que estamos de nuevo en manos del diablo.