Certificado de vida

No recuerdo si lo conocí en plena pandemia matando las horas sin saber entonces cuando acabaría lo que acababa de empezar .Compartimos ascensor y algunas palabras. Casi siempre iba solo. No no, no, iba con su perro pequeño y desinquieto. Poco a poco supe que se llama Luis y que vivía en el piso alto de mi apartamento. Los paseos diarios a su perro eran temprano dado a las ocho tenía que estar en su puesto de trabajo.

Un día hablamos de su vida y supe que vivía con su mujer, Lydia Rosa, enferma de cáncer de mama desde hace cinco años. Tenía 45 años cuando enfermó. Supe también que desde ese momento ambos se apuntaron a guerrilleros contra el cáncer. Poco a poco con Luis fue naciendo una amistad presidida por discreción. No había que preguntar por la enferma, bastaba con ver su cara. Un día la conocí, buscaban un piso con terraza para tomar el sol y mimar sus huesos. No hubo suerte y seguimos la amistad, ya con Lydia como figura central de la historia. Luis me contó que su mujer lleva cinco años en tratamiento oncológico y que desde noviembre del 2018 se somete anualmente a pruebas médica que son las que determinan sí el cáncer está siendo vencido. Como suponen son días de miedo. Hasta ahora todas esas pruebas han sido evaluadas con discreta puntación, cinco o seis. En cinco años de dura batalla ha vivido prácticamente en el Negrín visita que dedica, cuando el cuerpo se lo permite, a apoyar a enfermas que están en el mismo camino. Pero Lydia y Luis tienen estos días motivos para estar muy contentos. El último control oncológico ha puntuado la mejoría con un nueve, es decir, apenas queda un leve rastro de la enfermedad, pero hay que vencerla y enterrarla. Los escucho hablar y reír como nunca. Hoy toca celebrarlo.