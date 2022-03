‘God save the Queen’

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022 ya tiene Reina, y a mi se me queda un sabor agridulce. Después de ver una nueva edición de la Gala de Elección de la Reina de las carnestolendas canarionas, y habiendo sido parte de la producción de dicho evento durante catorce años, se me encoje un poco el alma al escuchar y leer ciertos comentarios del espectáculo y los carnavales.

Está muy bien que cada uno use los medios a su alcance para expresar su opinión. Sin embargo, sí creo que hay algunos detalles que se tendrían que tener en cuenta a la hora de juzgar; de lanzar palabras a la ligera como piedras; de creer que organizar un evento de tal calibre es tan fácil como escribir un comentario en una red social o una página de Word.

Anoche mientras veía la Gala, y aquí reconozco que siempre se me encoje un poco el alma al verlo desde casa y no estar «entre bambalinas», escuchaba y leía comentarios sobre las murgas, comparsas, bailarines, reinas... y no podía evitar que me diera cierta pena. Esos a los que se les llama «malos bailarines»; a los técnicos «que no saben hacer su trabajo» porque un micrófono falle; a los murgueros que se les llama «malos cantantes»; a los «pobres estudiantes» de un instituto que crean un diseño de reina; a los «presentadores sosos»; a un «mal equipo de dirección y producción» porque no te gusta lo que ves o «al mal político» que gestiona las fechas y pone las normas... Todos ellos forman parte de quienes hacen el Carnaval. Los que durante todo el año trabajan para darte un mes de fiesta. Para que te pongas tu mejor disfraz y entres en el Carnaval. Eso es, aún con todos los fallos humanos posibles, la magia de los carnavales.

Después de dos años de pandemia sin el tan preciado Carnaval, no podemos quedarnos con que la obertura estaba floja, que los presentadores no fueron muy divertidos o que el nivel de las reinas ha bajado. Posiblemente, solo los que contribuyen y hemos contribuido sabemos el esfuerzo de diseñadores y patrocinadores que han trabajado días y noches enteras; en las horas de ensayo de todos los grupos; del tiempo y esfuerzo de quienes crean el escenario o el vestuario; de los coreógrafos, regidores, técnicos, bailarines y figurantes y de los que hacen que todo eso sea posible encima de un escenario. Para algunos, más que un trabajo, es un pasión. Es apostar por nuestra fiesta, nuestras tradiciones. En definitiva, por nuestra tierra.

Estaría bien que todos estos ’ pasaran las noches de Carnaval detrás del escenario, pero desde que se pone el primer hierro; o en el backstage, que es donde se cuece todo. Las jornadas de horas interminables entre plumas, las llamadas de teléfono, las pistolas de silicona, las reuniones de seguridad y un largo etcétera consiguen que la percepción del Carnaval cambie, y esto lo digo por experiencia.

Anoche se escuchó en la obertura la frase «el humano creyó que todo le pertenecía...» incluido el Carnaval. Y nos olvidamos que somos eso: humanos. Que pensamos diferente, que nos equivocamos y fallamos. Todos. Que nos guste o no lo que viéramos en la televisión o en el Parque de Santa Catalina es muy lícito pero este año, que hasta verano no hay fiesta en la calle, sí tenemos Carnaval. Y es gracias a ellos y ellas.