Más de tres millones de culos

Las opiniones, especialmente en Carnaval, son como los culos: cada uno tiene el suyo. Y si de algo saben las personas que en Las Palmas de Gran Canaria organizan esta fiesta de la carne es de opiniones y de culos (y también de muslos, pechos y hasta de pubis -¿qué sería de los drags sin la depilación total?-) Pero al César lo que es del César y aunque, personalmente, el espectáculo del viernes en el Parque de Santa Catalina no está entre mis favoritos creo que quienes critican, por muy influencers, referentes y eruditos que sean en el tema -o precisamente por eso-, deberían evitar comentarios ajenos a los asuntos principales: el desarrollo de la Gala de Elección de la Reina y el nivel de las fantasías que lucen las candidatas.

Quejarse del poco ambiente festivo que transmitía el público del Parque (¡Con la que nos ha caído a cuenta de las restricciones de la Covid 19!); lamentar que el tiempo dedicado a homenajear a las y los carnavaleros desaparecidos fuese escaso, especialmente a Fernando Méndez (a quien el viernes por la noche echaron en falta hasta sus enemigos); criticar el reducido número de los integrantes de las comparsas o decir que Inmaculada Medina lució el mejor vestido hasta que desfiló el segundo bloque de candidatas en la Gala es injusto. Las redes sociales y algunos blogueros y periodistas, sin embargo, se cebaron con eso.

No obstante, las cifras de audiencia que obtuvo la retransmisión televisiva del concurso del viernes reflejan un amplísimo seguimiento por parte de los espectadores, con una media del 13,9% de share en Televisión Canaria y picos de 2.765.000 televidentes a nivel nacional en La 2 de Televisión Española, una cifra que se alzó con el minuto de oro en el segundo canal de la tele pública. Además, la retransmisión de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022 en La 2 llegó a superar en Canarias a la audiencia de La 1 de Televisión Española en las Islas. En total, más de tres millones de personas ante la televisión disfrutando del espectáculo.

No es mi intención defender lo que sucedió el viernes por la noche en Santa Catalina, me haya gustado o no -que, de verdad, no me volvió loco-, porque la maquinaria que hay detrás de la organización de los eventos de la agenda carnavalera canariona es lo suficientemente capaz de defenderse de las críticas ella solita. Pero cada vez valoro más la oportunidad que tuve de conocer desde dentro, durante siete años, las complejas y sacrificadas entrañas de levantar un Carnaval.

Era una arriesgada decisión política porque significaba darle acceso ilimitado al ‘enemigo’ – a un periodista- a todo lo que envuelve la fiesta pero gracias a ese aprendizaje he podido descubrir que una buena idea (incluso una idea genial) no siempre es posible de realizar o, si se pudiera hacer, puede resultar económicamente inviable.

Si todos los futboleros son entrenadores de fútbol, no se imaginan cuántos y cuántas carnavaleras especialistas en diseño, coreografía, vestuario, dirección artística, escenografía... se esconden debajo de cada piedra de nuestras islas, un detalle que yo entiendo como la muestra más clara del interés que despiertan los carnavales en Canarias.