«Descubriendo el aburrimiento»

Crecí escuchando a mi familia decir que solo se aburrían los «tontos». Yo, como siempre he pretendido ser una chica «lista», durante toda mi vida he buscado un montón de ocupaciones para no aburrirme. No entendía a la gente que no sabía cómo invertir todo su tiempo, por mi parte, solía ir contrarreloj para cumplir mis objetivos personales y laborales. Solía marcar con cierto orgullo las tareas y actividades realizadas en aquellas agendas interminables que no contemplaban momentos de descanso…

Etimológicamente aburrir procede de «abhorrere»; compuesta a su vez de «ab» (sin) y horrore (asustarse). Encajando las piezas, la palabra «aburrir» estaría relacionada con el miedo al vacío. Me voy a la RAE, encuentro entre las acepciones de aburrir la siguiente definición: «sufrir un estado de ánimo producido por falta de estímulos, diversiones o distracciones». Entiendo que ese estado de ánimo se asocia a la tristeza. ¿Tristeza que se origina por falta de alicientes externos?. Se cumplen dos años de pandemia, dos años en los que se nos ha brindado una oportunidad perfecta para aburrirnos. Confinamiento, fases con rigurosas restricciones, limitación de encuentros familiares y sociales. Todo apuntaba a que íbamos a acercarnos al aburrimiento y comenzar a descubrirlo. Soy de la opinión que solo puedes valorar aquello que conoces… «Cuando prestas atención al aburrimiento, se vuelve increíblemente interesante». ( Jon Kabat-Zinn) Sin embargo, todos hemos buscado una y mil estrategias para no dejar que el aburrimiento ni tan siquiera nos acechara; desde las famosas y tediosas videollamadas durante el confinamiento, hasta las reuniones clandestinas celebradas durante las diferentes olas. Además hemos sido testigos de unas redes sociales echando humo y la presencia de Netflix como rey de la casa. Sin duda, esta adicción a la actividad desmedida resulta ser un recurso habitual y normalizado entre nuestra sociedad. La peor parte de todo este sinsentido involucra de manera alarmante a la infancia. No permitimos que nuestros pequeños se aburran un solo segundo, le enchufamos el móvil con dibujos animados a los bebés o cualquier tipo de pantalla con videojuegos a los más mayorcitos. Niños sobreestimulados, de los que luego nos quejamos porque no paran quietos. Niños, que tienen en la boca continuamente la expresión «me aburro» cuando les arrancamos la tecnología de las manos. Niños, que han perdido la capacidad de sorprenderse y que viven bajo una especie de «mono digital». El problema surge cuando necesitan cada vez una dosis mayor de «maquinitas» para que no armen bronca. Por supuesto, el embolado aumenta con la edad. A la mayoría de los adolescentes les faltan manos para dedicarse a su móvil y a sus compromisos en las diferentes redes. Casi se quedan sin tiempo para estudiar o leer porque deben «atender» a sus cientos de amigos virtuales y responder a los miles de likes de sus cuentas. ¿Por qué consentimos esta «locura» que convierte a nuestros chicos en pequeños zombies?. Sinceramente pienso que se trata de una relación de conveniencia, el hipnotizar a nuestros hijos con todo tipo de pantallas, nos da la libertad para engancharnos nosotros también a las vidas de los otros. El trasfondo es el mismo; descuidamos a los nuestros y a nosotros mismos para relacionarnos con desconocidos a través de un dispositivo digital. No cabe duda que suena totalmente surrealista. Pienso que, poco a poco, debemos ir reconciliándonos con el aburrimiento. Sería genial regalar momentos de «hacer nada» a nuestros pequeños. Pararnos en seco y poder mantener la mente en calma durante unos minutos, si es posible, meditar. Solo cuando liberemos la mente de los miles de estímulos a los que ve sometida, tendremos la capacidad de pensar por nosotros mismos y lanzarnos a crear. Solo desenchufándonos de este estilo de vida totalmente impuesto, podremos dejar de demonizar al aburrimiento. Cuando nos quedemos a solas y aprendamos a escuchar el silencio, conectaremos con nuestro ser y, entonces, se esfumará el aburrimiento. Ya no tendremos sensación de insatisfacción, de vacío. Caeremos en la cuenta que ese vacío es el reencuentro con nosotros mismos. Me encantaría sustituir la palabra aburrimiento por la palabra tranquilidad. Una vez estemos en paz, podremos salir afuera a disfrutar con presencia de todo lo que la vida nos ofrece, con tecnología o mejor sin ella.