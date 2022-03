Instituciones más ricas y contribuyentes más pobres

Querido amigo, si yo tuviera una vaca, el banco seguramente me prestaría dinero para comprarme otra, y así podría vender leche, producir quesos o prepararme un buen escaldón de leche con gofio. Pero no tengo ninguna vaca y el banco no me presta ni un céntimo para comprarla, así que tengo que acostumbrarme a seguir preparándome la pella de gofio con agua, sal y cebolla.

Por si no lo sabías, Gregorio, el Cabildo de Gran Canaria tiene más de 2.200 propiedades a su nombre. La institución pública insular tiene solares, fincas, pisos, locales comerciales, casas, plazas de garaje y un montón de propiedades más en toda la isla. La razón es que, al parecer, todas esas propiedades sirven de garantía para respaldar sus créditos, lo que les permite seguir endeudándose. Lo malo es que esas propiedades se han comprado con el dinero del contribuyente, con lo cual, a más propiedades más capacidad de endeudamiento y más los impuestos que tendremos que pagar. De esa forma, las instituciones como el Cabildo se están convirtiendo en empresas millonarias mientras que el contribuyente que las financia es cada vez más pobre. Así que pueden endeudarse hasta el culo con el aval de nuestros impuestos. Esa es la situación, Gregorio, que mientras ellos se enriquecen, nosotros seguimos sin podernos comprar una vaca… Tiene razón el presidente del Cabildo cuando dice que no tienen dinero, y es que la gente ya no tiene capacidad para mantener una pequeña empresa. El único negocio posible lo hacen las instituciones públicas que, además, tienen preferencia a la hora de comprar las mejores propiedades del mercado. En el año 2020, y como medida para paliar la grave crisis económica producida por la pandemia, el Cabildo convocó a todo el sector de las artes plásticas con carácter de urgencia para, con el dinero aportado por la Unión Europea, comprar a artistas y galerías de arte y así mitigar en parte la depresión económica que se avecinaba. Ya han pasado dos años y no se sabe que han hecho con ese dinero. Mientras tanto, el mercado del arte ha prácticamente desaparecido y los artistas que no han encontrado un empleo en el sector educativo, trabajan en una panadería o de barrenderos en el ayuntamiento. Por su parte, de las tres galerías que quedaban en nuestra ciudad, una ha cerrado por problemas de salud y ansiedad de su propietario, y las otras dos no se sabe hasta cuándo van a durar. El próximo 28 de marzo se hará una exposición colectiva a beneficio del pintor Paco Juan Déniz que, a sus 65 años, está pasando por una grave crisis económica y de salud. Más de cincuenta artistas donarán cada uno una obra cuyo importe irá íntegramente a Paco Juan. Además de un acto de solidaridad, esto es un grito desesperado de la profesión ante la insensibilidad del sector público. Qué triste. Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.