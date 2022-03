Putin y los idus de marzo

Vladímir Putin se ha convertido en el enemigo público número uno. La figura de un presidente sin escrúpulos que inicia una guerra para expandir sus dominios encaja como anillo al dedo en el imaginario occidental creado a base de novelas y películas de espías. Si la realidad siguiera la lógica de la ficción, el desenlace debería ser el de una intervención de alta precisión para eliminarlo. De hecho, tanto la prensa europea como la estadounidense han hablado mucho de esta cuestión al constatar que el intento de invasión de Ucrania se convertía en una crisis internacional similar a la de los misiles de Cuba de 1962, cuando se rozó el precipicio de una tercera guerra mundial, al igual que está pasando en Europa oriental. Como si el hecho de suprimir a Putin de la ecuación fuera la solución a todos los problemas. La idea de que asesinando al dictador de turno se acaban los problemas es tan antigua como irreal. Ya que es 15 de marzo vale la pena recordar el caso de Julio César.

Muerte de Julio César

Tal día como hoy del año 44 a. C. murió asesinado por un grupo de senadores que temían que restaurara la monarquía. Julio César se había hecho con el poder después de vencer a sus adversarios entre el 49 y el 46 a. C. Ese año, el Senado le concedió el título de dictador por un periodo de 10 años. Las leyes romanas contemplaban la opción de entregar el poder absoluto a un solo individuo para afrontar circunstancias excepcionales, pero siempre por un tiempo limitado. Nunca se había acordado que fuera por una década. No contento con esto, cuando llevaba dos años ocupando el cargo, Julio César se hizo nombrar Dictador Perpetuo. Esto provocó mucha inquietud entre un grupo de senadores que temían que aquello fuera el fin de la República y el regreso a la monarquía.

Este es uno de los episodios más conocidos de la historia, en buena parte gracias a la obra de William Shakespeare. Para escribirla, el dramaturgo se basó en los textos de Plutarco, que acababan de traducirse al inglés por primera vez. Como han notado los estudiosos de esta pieza teatral, el autor no se limitó a una exposición de los hechos, sino que quiso incluir una serie de reflexiones contraponiendo la figura de Julio César a la del líder de los conspiradores, Cayo Cassio. El primero escucha las advertencias que le hace Espurina, el adivino encargado de interpretar la voluntad de los dioses a través de los sacrificios animales que se hacían a diario. «Guárdate de los idus de marzo», le recomienda cuando no encuentra el corazón del buey que acaba de sacrificar entre las entrañas del animal muerto. Al mismo tiempo, Calpurnia, la esposa de César, también tiene sueños que presagian cosas malas. Le suplica que no asista a la reunión prevista con los senadores, porque intuye que su vida corre peligro. Inicialmente, el protagonista parece escuchar los ruegos de su mujer, pero consciente del cargo que ostenta decide asistir y encuentra la muerte siendo apuñalado.

El Cayo Cassio que aparece en la obra no cree en ese tipo de cosas y solo confía en la acción de los hombres. Por eso está convencido de que con la desaparición de César también desaparecerá la tiranía y Roma recuperará la libertad. Pero el desenlace fue un poco distinto y se produjeron una serie de hechos imprevistos. El primero fue que el pueblo de Roma lloró la muerte del dictador asesinado y le elevó a categoría de divinidad, y el segundo, que se inició una feroz lucha por el control del poder. Inicialmente se lo repartieron Lépido, Marco Antonio y Augusto, nieto-sobrino de César, que lo había designado heredero universal. En ese triunvirato enseguida hubo conspiraciones y traiciones que desembocaron en una guerra civil. Finalmente Augusto logró imponerse y, a partir de ese momento, empezó la Roma Imperial.

Shakespeare, pues, con su pieza teatral nos advierte de que las decisiones no siempre tienen el efecto que se desea, porque aunque la voluntad de los asesinos de Julio César era restituir la libertad, acabaron propiciando la aparición de un sistema aun más autocrático gobernado por un emperador.

Debate: La última frase del dictador

«¿Tú también, Bruto?», es la frase más famosa asociada a la muerte de Julio César. En realidad, se trata de una licencia literaria de Shakespeare, inspirada por textos clásicos que recogen las últimas palabras del personaje. Ahora bien, hay autores como Plutarco que sostienen que César no dijo ni pío, solo que se tapó la cara para que no se la desfiguraran con las cuchilladas.