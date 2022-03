¿Que está en juego?

Invasiòn. Ocupar ese lugar. Apropiarse de algo que no es tuyo. Robar lo que ese lugar ofrece. Romper los lazos con los demás. Sembrar terror. Incluso las guerras suelen guiarse por normas. No es el caso. El revisionismo siempre nos ha conducido a problemas. El frío, las nevadas y la carencia de víveres hacen su estrago. Los bunker, los comedores comunitarios, la resistencia civil y los milicianos, forman parte del relato. Sin olvidarnos de las muertes, los heridos y el éxodo masivo. El paisaje ha cambiado. Mas de mil villas sin agua, ni luz, ni calefacción. Si acaso el agua que beben es de la nieve. Atacar los servicios básicos para la supervivencia suele ser equiparable a crímenes de guerra.

El éxodo en imágenes televisivas en blanco y negro rememoran la II Guerra Mundial. Un niño de once años, recorrió solo, sin ninguna compañía, 1.200 km para llegar a Eslovaquia con un número de teléfono anotado con tinta azul en el dorso de su mano por su madre. Esta se ha quedado cuidando a su abuela. Un éxodo sin límite, cuya generosa acogida deja màs que duda de si es igual para todos los refugiados del mundo. Un éxodo que reclama el còmo podemos seguir viviendo pensado en los que se han quedado. En las calles solo hay periodistas, abuelos y jóvenes con un kalashnikov en su hombro. Una familia corre desesperada. Les alcanza un misil. La escena es dantesca, sus cuerpos quedan abatidos y su maleta, no es la maleta de Pedro Lezcano, queda en pie. Familias asesinadas a la intemperie por creer en los falsos corredores humanitarios. Los abuelos y las abuelas viven solos y algunos no tienen hijos. Se han quedado y el presente les recuerda los nazis cuando les atacaron en 1941. Estos han tenido que vivir otra guerra. Es todo tan extremo, que a veces, ni por teléfono podemos hablar con ellos.

Puede que se esté reclutando combatientes Sirios, expertos en guerrilla urbana, para combatir en Ukrania. Polonia ha cambiado su rostro frente a Europa por su abierta acogida, pero los problemas siguen estando y habrá que resolverlos. No puede uno dejar de preguntarse si ¿es Ukrania lo que está en juego ? ¿o es un nuevo modelo defensivo de Europa? Seguro que habrá amenazas para que esto se escape de las manos. La arquitectura de la defensa de Europa tendrá que redefinirse. ¿No estaremos todos amenazados? ¿No nos estaremos defendiendo a nosotros mismos?. ¿Quienes son los que no han utilizado las vías diplomáticas? Los euro escèpticos están desaparecidos. Las sensaciones han sido inéditas. El comercio internacional de Rusia para con nosotros es un 2% frente a un 34% que representa el nuestro para ellos. Còmo abastecer de gas y energía a Alemania y Suiza en el próximo invierno es un reto para Europa. La suma del PIB agregado de los actuales integrantes de la OTAN aún estaría cerca de triplicar la suma de las economías china y rusa.En bombas atómicas tácticas de corto alcance, Rusia tiene más que Estados Unidos, que cuenta con más de largo alcanze. Dinamarca puede perder su neutralidad, decidirá en un referéndum si participa en los programas militares de la UE y el gobierno de Hungría ha autorizado este lunes por decreto el despliegue de Fuerzas de Respuesta Rápida de la OTAN, activadas por primera vez en respuesta a la invasión rusa sobre Ucrania, aunque ha dejado claro que seguirá sin permitir el paso de tropas o armas a través del territorio húngaro. Las materias primas han sido golpeadas. Londres ha suspendido la cotización del niquel. La reunión de las delegaciones de Venezuela y EE.UU calificadas de «respetuosas» y muy bonitas» juntas sus banderas. Cada uno se comen sus palabras, la necesidad nos acerca siempre.

Algunos, los pocos, entre más daño hacen a otros más aman a su perro. No es raro que se le defina como un hombre sin rostro, aunque un Bush eufórico, afirmara que era capaz de adivinar lo que había en el alma del mandatario de Rusia. Sin duda, una incógnita sin solución. Simplemente es las continuidad del zarismo, con más de un ejemplo en su historia política practica reciente. Lo lamentable, es disimular que no se sabía.