Ya lo decía Buenafuente: «Reír es la única salida». Cuánta verdad alberga esa frase. Desde que tengo uso de razón mi familia ha intentado inculcarme –quizá por mi tendencia al drama– la importancia de tomarse las cosas con humor, de relativizar, de reírme de mí misma. Y, como ocurre siempre, una se da cuenta de la razón que llevaban cuando las heridas pesan más que las sonrisas. A veces nos tomamos la vida demasiado en serio, y con esto no quiero decir que no haya motivos –que los hay– para (pre)ocuparnos, pero sí es cierto que una dosis de humor nunca viene mal para encontrar soluciones e, incluso, para olvidar por un rato los problemas. La gente tiene ganas de olvidar y de reír. Esto quedó demostrado el pasado viernes en la presentación de la obra El método Grönholm en el paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Manolo Wood, Carmen Durán, Tato Sansó y Ricardo Ducatenzeiler interpretaron a cuatro candidatos a una entrevista de trabajo que tenían que ir superando una serie de pruebas con el fin de eliminar a los contrincantes hasta quedar solo uno. El teatro estaba lleno y las risas no cesaron de manar ante una historia que, a los espectadores, de una forma u otra, nos resonaba. La manipulación, la traición, el chantaje emocional, el uso de los secretos del pasado como arma para debilitar a tu adversario fueron los ingredientes de una obra que, veinte años después de su primer estreno, sigue reflejando la compleja maldad que, nos guste o no, caracteriza a los seres humanos cuando queremos conseguir un objetivo. Los actores, cuya interpretación fue sublime, encarnaron de un modo eficaz a los personajes: la crueldad de Fernando, interpretado por Wood; la pasividad de Enrique, de la mano de Sansó; la asertividad de Carlos, en boca de Ducatenzeiler; y la ambigüedad de Nieves, desentrañada por Durán. El método Grönholm no es solamente una obra en la que ríes y disfrutas, sino que te hace salir del teatro lleno de dudas: ¿qué personaje de la obra te define mejor?; ¿hasta dónde serías capaz de llegar para conseguir un empleo?; ¿de verdad vale todo cuando de tener pan en la mesa se trata? Este espectáculo de Jordi Galceran i Ferrer pone de relieve la tendencia humana de esconder nuestras debilidades bajo un disfraz de arrogancia y casi que de violencia. Quizá porque es más fácil imponernos que exponernos. Tal vez porque nos han enseñado que la vulnerabilidad está castigada con el rechazo y nadie quiere sentirse repudiado; sin embargo, no nos enseñan que la mezquindad también viene acompañada del rechazo, pero como escuché decir más de una vez a alguien: «Es preferible dar asco a dar pena». Enhorabuena a los actores, por hacernos reír, olvidar y, sobre todo, reflexionar sobre lo que realmente debería importarnos: la condición humana.