Me acaba de abordar un buen amigo, para lamentarse amargamente porque le van a subir el alquiler en un porcentaje correspondiente a la inflación, de acuerdo con una de las cláusulas de su contrato de arrendamiento. Y yo trato de consolarle, que «sólo es dinero», y que mucho peores son los atracos donde además de «robarte» tu patrimonio, te agreden en lo más valioso de tu ser: tu tiempo. Porque nos obnubilamos a menudo con los que se apropian de nuestras perras, pero disculpamos a los ladrones de nuestro tiempo, desde los simples plastas, que nos cuentan sus cuitas con mil palabras, cuando con cien bastaría. Hasta algún familiar con el que nos hemos citado, y que nos tiente esperando, como si fuésemos millonarios en tiempo, para regalárselo a espuertas.

Pero es que repasando mi caleidoscopio particular de situaciones injustas o incoherentes que suelen devenir en verdaderos atracos al limitado puñado de arena de mi reloj vital, me percato que son casi siempre las instituciones oficiales las mayores culpables. Veamos por ejemplo la Administración del Catastro: en un momento dado, me apremian el pago de un tributo correspondiente a un terreno que no era mío. Pues desfacer este entuerto me supuso casi tres años de reclamaciones, citaciones y papeleo diverso. En otra ocasión pretendieron cobrarme como urbanos unos terrenos de mi propiedad en los que tampoco me permitían fabricar, por estar catalogados como rústicos. Pues tuve que recurrir hasta el Tribunal Contencioso Administrativo para revertir el tema. Por lo menos me cupo la satisfacción de sentar un precedente que pude hacer extensivo a toda una zona molestándome en publicitar el fallo de mi expediente. En otra ocasión, el Catastro me anunció su intención de incrementar el impuesto de bienes inmuebles de un apartamento que me había reservado en un complejo de mi promoción. Aquí pude hacer prevalecer mi criterio, consiguiendo, tras sucesivos recursos, una rebaja del 32%. Pero cual no fue mi sorpresa al solicitar que dicha rebaja se hiciese automáticamente extensiva a los otros 20 apartamentos del complejo, por ser idénticos al mío, negándoseme «por no haber recurrido todos y cada uno de ellos individualmente». Con lo cual hasta esta modesta «victoria» terminaba contaminada por el amargor de lo pírrico.

El tiempo suele ser el arma de la que echan mano las instituciones a la hora de desanimar a sus administrados, cobrándose finalmente la pieza por agotamiento. Veamos un ejemplo de Ayuntamientos. Para conseguir la licencia de un garaje en mi vivienda, tuve que batallar la friolera de 10 años, implicándose no menos de tres departamentos del consistorio, en soterrada complicidad con algún vecino presuntamente afectado. Pues bien, me cabe la enorme satisfacción de que una vez conseguida la oportuna licencia y yendo a presentarla en el negociado de Fomento, la oficina en pleno se levantó haciéndome la ola entre aplausos.

Vaya, veo que estoy llegando al final de este folio, y ya embalado iba a meterme con Hacienda y luego con la Justicia. Pero mejor me lo guardo para próximas ocasiones, pues tampoco me iba a dar ni con un par de artículos más.