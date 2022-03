Tezanos frito

Tezanos comparece ante el Congreso. Según un sondeo realizado por el que suscribe, lo han puesto a caldo. Sube en intención la idea de defenestrarlo, si bien Sánchez no se abstiene y lo prolonga en el cargo por tozudez, amistad e incluso por creencia de que la manipulación de las encuestas le beneficia.

José Félix Tezanos, director del CIS, tenía previsto abrumar a sus señorías con la metodología que se emplea en la institución para cocinar las encuestas, pero los diputados de la oposición no han sido nunca amigo de perejiles, salsas o recetas y van más a reventar la olla y poner en el fuego al compareciente.

El Partido Popular no perdona a Tezanos que pronosticara un empate en Madrid, cuando en realidad arrasó Ayuso. El rencor es eso: en lugar de celebrar el triunfo piden una cabeza. Tezanos dice que los sondeos son una foto fija y no un pronóstico, pero los populares piensan que esa foto sale siempre velada y más que en sepia, en socialista.

En la comparecencia aseveró que no supo calibrar el ascenso primero de Vox. ¡Toma, ni ninguno de nosotros! Ni empresa alguna de prospecciones, ni adivinos, ni nigromantes, sociólogos o redichos.

El nuevo PP de Feijóo podría incluir el CIS en ese paquete de instituciones que hay que renovar, como el Consejo General del Poder Judicial. No es que al PSOE le importe todo esto una higa, pero sí una toga. El Centro de Investigaciones Sociólogicas era una valiosa herramienta para conocer la realidad y los hábitos de la sociedad española, a ver cuántas veces come usted lechuga a la semana, pero ha derivado en un sondeo periódico y sesgado que pretende influir en el voto. Siendo cierta esta tesis sería injusto no recordar que no siempre ha fallado estrepitosamente. No faltan las criticas a Tezanos de aquellos que quieren sustituirlo. El periodismo, tal vez en este caso también, es decirle a alguien que no conoce a Tezanos que Tezanos está en tela de juicio. Según todos los sondeos.

Tenemos problemas mucho más acuciantes que este hombre, pero ese argumento es en el que se refugian muchos hombres para que no le despojen del cargo. Según todas las encuestas.