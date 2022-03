Round 1: Ajedrez vs Esports

Supongo que mucha gente consideraría una osadía comparar el ajedrez (un juego con siglos de historia) con los esports (los cuales muchos de ellos hoy en día no alcanzarían ni la mayoría de edad). Mientras que el ajedrez es y ha sido considerado un arte, que según Capablanca se encontraría al mismo nivel que la pintura o la escultura; los esports todavía son vistos como esos juegos de las maquinitas creados para perder el tiempo.

El ajedrez es y ha sido considerado un juego para gente inteligente, lógica, estratega, analítica, calculadora, para mentes frías... La lista de adjetivos positivos y sus bondades podría extenderse mucho mas. Y es que los ajedrecistas siempre han recibido un merecido reconocimiento social por su capacidad para usar su intelecto y generar poesía y belleza a partir de 16 piezas en un tablero con 64 casillas. En cambio, la percepción que se tiene no solo de los deportes electrónicos, sino del sector profesional de los esports dista mucho de esta percepción.

No seré yo quien niegue que en todas partes cuecen habas y yo mismo podría señalar aspectos nada positivos relacionados con los videojuegos. A pesar de ello, cuesta entender cómo es posible que a estas alturas se utilicen determinados clichés para denostar una actividad de ocio que realizan millones de personas alrededor del mundo. Del mismo modo, que también cuesta entender como es posible que se desmerezcan e ignoren los aspectos positivos, los cuales si serian valorados en otros sectores y actividades similares, como el deporte tradicional.

Supongo que nadie estaría de acuerdo si afirmásemos que ser un gran maestro del ajedrez no tiene ningún mérito ya que es una actividad que se realiza sentado. Resultaría ofensivo señalar que esta actividad, considerada deporte en Canarias, no tiene mérito ya que no es necesario poseer una buena condición física o que para poder jugar solo hay que mover unas fichas. Estos mismos argumentos, tampoco los encontraremos en otros deportes o actividades como los dardos, los bolos o el tiro olímpico.

Sin embargo, las afirmaciones anteriormente mencionadas, se escuchan continuamente en el sector de los esports. En ocasiones me pregunto si este desprecio es debido al miedo inherente del ser humano ante cualquier novedad o si tal vez son los elementos superficiales los que impiden ver más allá. Y es que detrás de cada rayo de energía o bola de fuego se esconde mucho más que un simple efecto visual, el videojuego es cultura.

Donde unos solo ven un rayo, otros ven un cálculo matemático de daño que debe ser ejecutado en un momento concreto y con una precisión milimétrica. Al igual que el ajedrez, los esports también requieren de conocimientos teóricos y operaciones matemáticas si se desea que la jugada o el movimiento tenga éxito. Esta acción, posiblemente será mejor ejecutada por un jugador con experiencia, el cual ocupará una posición alta en el sistema de clasificación. Y es que, del mismo modo que el ajedrez, muchos esports también tienen un sistema de puntuación (ELO) que clasifica a los jugadores según sus habilidades. Y sí, al igual que los jugadores de ajedrez, detrás de cada partida también hay un trabajo individual (y en equipo) que finalmente se materializa en una jugada ordenada y sincrónica que termina generando algo en cierto modo, bello.

En cualquier caso, si algo es cierto es que las comparaciones son odiosas y se debería tener en cuenta un sinfín de variables (principalmente históricas) para comparar de forma justa ambos fenómenos. Aunque, ¿y si no fuesen tan diferentes? Los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos y el ajedrez ha sido emulado como un videojuego, por lo tanto, ¿es el ajedrez también un esport? Tal vez el salto al mundo virtual sea una de las razones por las que el ajedrez viva a día de hoy una segunda juventud. De hecho, muchos se sorprenderían al conocer que Magnus Carlsen, el decimosexto campeón mundial de ajedrez, fue el jugador de esports que mayores ganancias generó en 2020, alcanzando la cifra de 422.559 euros. Otro de los casos más destacados es el del considerado el mejor jugador de ajedrez, Garry Kasparov que es Diamante 5 en el conocido título HearthStone. Por lo tanto, a nadie le sorprende ver cómo las organizaciones de esports han tomado nota de ello y están ampliando sus filas con jugadores de ajedrez.

Por estos motivos y muchos más, una sociedad madura debería valorar el trasfondo de los esports. Valorar una actividad que requiere habilidades cognitivas de alto nivel, valorar una actividad que se realiza en un contexto normativo y regulado como el de otros deportes, valorar una actividad en la que detrás del jugador, se encuentran muchos profesionales aportando su granito de arena para llevar al máximo nivel su rendimiento y el de su organización. Valorar del mismo modo que hacemos con otras actividades que a fin de cuentas, tienen muchos elementos en común. Tal vez por ese motivo, algunos han bautizado a los esports como el ajedrez del siglo 21.