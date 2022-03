La mujer y el agua, de la virginidad a la esterilidad

La historia de la mujer y el agua es también historia de Canarias. Todavía en los pueblos de nuestras islas, en los años 50, mujeres y niños acudían a las fuentes, con latas que contuvieron aceite, y con otros recipientes, para llenarlos de agua. Aguas que eran parte esencial de sus vidas (Tales de Mileto). Las fuentes fueron lugares de reunión de las mujeres, periódicos orales, en los que se intercambiaban chismes y noticias, espacios para el amor y el odio, la verdad y la mentira. ¡Cuántas honras cayeron mientras el agua fluía limpia y serena! En otra función única se encontraban las lavanderas, muchas de las cuales, «dobladas, encorvadas» hacían su trabajo en el barranco Guiniguada. En Valleseco mi madre y otras mujeres subían a La Laguna, con una canasta llena de ropa sucia que restregaban en duras y rugosas losas, colocadas oblicuamente dentro de la acequia que llevaba agua, en mansa carrera, desde Crespo a Arucas. Luego tendían la ropa preferentemente sobre las tuneras (opuntias). Volvían con las canastas, aún mas pesadas, por los caminos de tierra roja del Zumacal, para iniciar los pesados trabajos domésticos. Todavía se pueden ver los Lavaderos públicos de Lanzarote y Zamora, monumentos a los sacrificios de nuestras madres y mujeres. Precisamente, en este mes ha muerto la más famosa lavandera que quedaba en Gran Canaria: Juana Suárez (Lavadero el Rosal. Tunte.)

Pero lo anterior no es el único vínculo que une a la mujer y el agua. De las muchas relaciones, hoy selecciono las de virginidad y esterilidad. La rotura del cántaro en la fuente equivale en España a la pérdida de la virginidad. En muchos lugares esta rotura destierra a la mujer en el manantial y, a veces, en la sociedad. El cántaro es un recipiente equivalente al vientre femenino. El dicho: «Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe», no solo tiene el sentido real de una rotura física, sino es también metáfora de devaneos que pueden terminar en la pérdida de la virginidad. En Gers (Francia) si el día siguiente de su boda el marido rompía el cántaro en la cabeza de la esposa, es que esta era virgen. Un remedio para recuperar la virginidad, consistía en arrojar agua de una fuente sagrada en la vagina. La virginidad de Hera, la esposa de Zeus, era renovada en la fuente de Manathos. En la mitología griega Rodope fue transformada en la fuente Estigia, al perder la virginidad. En esa fuente se comprobaba si la mujer era virgen, si no lo era, el agua le subía hasta el cuello. Las mujeres troyanas se bañaban en el río Escamandro pidiéndole que tomara su virginidad, como una manera sutil de librarse con esta acción, de la dudosa, pero posible, esterilidad. En esta deplorable situación bélica en la que estamos, aparco por un momento el agua como sujeto de este artículo para contar que allá por los años ochenta estuve en Rusia e hice una excursión a Kiev, cuando aún existía la URSS. Visitando la catedral de Santa Sofía, el guía me contó una leyenda increíble. Una joven visitaba diariamente la Catedral diciendo que buscaba a su hijo, que era Cristo. Se sentaba en un banco hasta que los guardianes la expulsaban, pero un desalmado vigilante la violó en la sacristía. Según el guía el violador confesó que la mujer era Virgen y que se llamaba Mariya (María).

El interés de la mujer por no querer ser estéril tiene al menos, dos razones: la formación de una familia y la obtención de mano de obra, una nueva fuerza para trabajar los campos agrícolas, los comercios y las pequeñas industrias familiares. La esterilidad de la mujer podía ser causa de la separación del matrimonio. La mujer estéril asumía en la sociedad un papel maldito.

En Canarias se hicieron tratamientos para lograr lo que los médicos y la ciencia no habían logrado. En menor medida el tratamiento con plantas euphorbias se proclamaba como correctora. En la playa de las Canteras, en los años cincuenta, vivía un brujo-mudo en una caseta de madera, situada entre la Peña la Vieja, de mi grato recuerdo, y Punta Brava (morada de Manolo Padorno, a la espalda de la casa donde vivió Mela Campos, esposa del escultor Tony Gallardo -El Atlante-, hermano de mi amigo José Luis). El tal brujo recomendaba hierbas y también baños de siete olas, posiblemente conocedor de los baños de La Lanzada de Pontevedra. En Telde también se podía recurrir a las brujas y los brujos. En el Balneario del Cristo del Rincón (hoy vivienda de Tino Montenegro) propiedad de Ana Lezcano de la Rocha, esposa del médico de Teror Antonio Yánez Matos (el médico brujo), algunas mujeres buscaban en sus aguas desprenderse de las garras de la esterilidad. También la búsqueda de la fecundidad se buscaba en las aguas del Balneario de Santa Catalina de los numerosos hermanos De la Torre Sarmiento y en el Balneario de la Sabinosa (isla del Hierro).

En los textos sagrados se puede leer que la mujer de Abraham, Sara, siendo estéril le permitió las relaciones sexuales con la esclava Agar, que parió a Ismael. Mas tarde Sara se convirtió en fértil y tuvo a Isaac. Abraham abandona a Agar e Ismael en una dura y cobarde travesía del desierto.

Los baños juegan un papel destacado en el espacio de la esterilidad. Según la mitología celta, el héroe Conall nació de madre estéril que se fertilizó bañándose en una fuente que había encantado un druida. Citados los baños de las nueve olas de La Lanzada, siguen los baños con olas de los Alcázares en el Mar Menor de Murcia. Entre los árabes la creencia es que el mar aporta una ola dulce que proviene de la mezcla con el agua sagrada de Zemzem. Algunas mujeres ofrecen su cuerpo a siete olas sucesivas en un juego de lotería y probabilidades, con la esperanza de ser cubiertas por esa ola de agua dulce. Las bereberes de Zouara dejan de ser estériles por un doble objetivo, pasando las olas (esterilidad) y arrojándose el agua unas a otras, que tiran al cielo empleando un rito de simpatía para que caiga la lluvia, lo que recuerda al rito de Agaete. En el Monte San Savino (Italia) en el agua no solo se curaba la esterilidad sino, también, la impotencia masculina. Era una analogía del Cristo que convertía en fértil a la pecadora arrepentida. Lo mismo ocurría en dos fuentes de Sicilia. En Marrakech, invocando al santo mahometano Mulay Brahin, bañándose en una pequeña cascada, perdían las mujeres la esterilidad.

Las inmersiones también se cuentan como remedio. Las mujeres de Robledillo de Gata (Cáceres) hacían nueve inmersiones antes de la salida del sol, otras cacereñas iban a las termas de Montemayor, San Gregorio y Pedroso de Acin. En Ahigal, la mujer estéril pide a una fértil con niños los pañales sucios para ponerlos en remojo con su ropa interior. Las de Badajoz acudían a los baños romanos de Alange para hacer, también, inmersiones. Las extremeñas también empleaban otras técnicas: asperjaban sus camas con hierbabuena, diciendo: «Por el Cristo resucitado, que crezca en mi vientre el que a la Virgen María le creció en el suyo en Belén». Algunas recurrían para quedar preñadas a lavar la vulva con un vino aromático. Beber agua es otra esperanza de fertilidad. En Logroño, Burgos y Vascongadas, iban en peregrinación al Santuario de Santa Casilda (Briviesca, Burgos) para beber sus aguas fecundantes, tirando una piedra para tener un hijo o una teja para una hija. En Alba de Tormes (distinguida por el brazo de Santa Teresa de Jesús), Salamanca, al agua de la fontanilla, se le atribuye remedio contra la esterilidad, siempre que se beba en ayunas durante seis días seguidos después de cocerla con una hierba que crece en sus campos llamada «buena esperanza». En Galicia se mezclan, en la noche de San Juan, agua de siete fuentes, en gesto análogo al Diwali hindú donde se mezcla y se bebe el agua de siete fuentes En Saintes (Francia) la mujer bebía nueve (número mágico) días seguidas un vaso de agua de la fuente de Sainte Esteille, las de Morbihan bebían de las siete fuentes lustrales que rodeaban la iglesia de San Nicodemo y subían al campanario, sin volver la cabeza, para sentarse bajo un relieve grabado de un símbolo fálico. Aún hoy se conservan algunos de estos ritos y se conservarán mientras conviva el legítimo deseo de ser madre con la ingenuidad.