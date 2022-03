Psicopolítica de la guerra

Hay generaciones que creen que la historia comienza con la nevera llena, vacaciones pagadas, y fines de semana que acaban en un pícnic-fiesta. Radicalmente, la realidad no se refleja en esa imagen. La historia nos subraya que la ciudad o comunidad política está fundada sobre el crimen. Y precisamente sobre el crimen y la destrucción de una ciudad anterior sobre cuyos cimientos se construye una nueva: otra comunidad política. Si indagamos en la historia de las utopías político-sociales, sabedoras de la naturaleza humana, proyectan la constitución de una casta guerrera para preservar unos valores entre los cuales la armonía, la paz, y la vida de sus habitantes son esenciales. Por poner dos ejemplos, ni la utopía moreana ni la utopía baconeana olvidaron la defensa de sus comunidades utópicas. Por cierto, ubicadas en lugares inaccesibles y bien defendidas.

El primer asesinato mitológico es el asesinato de Abel por Caín. Sin duda un tipo de asesinato metafóricamente psicopolítico, uno que se nos revela como producto de la envidia, de la pulsión de destruir aquella cosa o persona que ha sido el origen de una humillación aparente o real del thymos herido. Y que como individuo recoleta en forma de ira y descarga sobre su hermano. Con posterioridad, el comunismo capitalizará esa ira para revertir esa condición. El precedente de ese sentido de la anticipación lo enunció Thomas Hobbes cuando señaló al hombre como: «Homo homini lupus». Más allá de este principio axiomático, la historia humana, debe decirse, la alistan depredadores que se comen literalmente a sus semejantes. En tono menor que la guerra, aunque igualmente devastadora como una guerra, son los crímenes contra la integridad moral de las personas que, bajo su protección y responsabilidad, ha tenido la Iglesia (recientemente inculpada en sus numerosos casos de pederastia). Pero, no solo la Iglesia, el foco puede ampliarse, porque hay infinidad de iglesias de carácter laico. Son asociaciones deportivas, políticas, asistenciales, sectas de todo tipo, etc.: las más diversas asociaciones mancillan y devoran a sus víctimas. Al hombre señalan como el animal más feroz y más refinado monstruo.

Esta historia del sufrimiento humano la refleja Hobbes cuando define la vida de los hombres como una vida, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Insufrible. Emil Cioran rescata la tradición estoica según la cual: «Sólo a un insensato le parece bien la vida». Desde esta perspectiva, la concreción de la tradición de una utopía político-social comienza simbólicamente aspirando a una vida feliz en un paraíso. O relata las desgracias ocasionadas por una expulsión. Las sucesivas propuestas utópicas claman, aspiran a una comunidad política justa y feliz, gobernada por reyes-filósofos o sabios. Utopías que, esencialmente, han acabado en humillantes catástrofes. La última quizá, la existencia de un Planeta libre de guerras del que, precisamente en estos momentos, de su profundo sueño, despierta ahora Europa despavorida.

La desesperación por alcanzar la felicidad y la paz en la Tierra, su imposibilidad de alcanzarla, han obligado a las religiones a considerar la existencia de un mundo de dos Reinos. Un Reino Espiritual y trascendente donde disfrutar de la paz y felicidad eterna; y un Reino Secular que, en el interregno, mediante la espada pongan coto a los criminales, los contengan y mantengan a raya.

Así pues, los pícnic-fiestas de los fines de semana parecen ser una excepción en la historia, por su parte, el infundado precepto histórico de gozar de derechos sin deberes proviene de una educación que niega el principio de realidad, de una educación edulcorada y displicentemente meliflua. Procede de una educación eufemística, dirigida contra toda evidencia empírica que incide en liberar la frustración o negarla, cuando que la maduración de la vida evoluciona mediante la superación de las frustraciones y la capacidad de resiliencia.

Vladímir Putin dice haber sido humillado, o al menos eso dicen algunos de los análisis y de los gabinetes de guerra, y por ello, para restaurar su orgullo herido la desata. Si es el caso, también es el caso que, sin excepción, cada persona de esta humanidad, en un momento y otro, ha sido humillada. Por una y otra causa. Por lo que, podemos deducir, que los actos de violencia son propios de una guerra de todos contra todos.

Probablemente, la humanidad carece de los mimbres psicorracionales para vivir en paz. No, al menos, esta estirpe humana. El caso de Vladímir Putin no es sino un vulgar caso más. De envidiar un bien ajeno, y es el de que a Rusia no se la trate y considere como le gustaría: como una superpotencia entre las otras superpotencias.