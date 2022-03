Retrato de familia

En una guerra, en principio, hay dos bandos enfrentados, como en esta de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, ante la guerra de otros, también cabe, al menos, dos frentes, uno que defiende el agresor y otro que anima al país agredido. En este último lado de la contienda, se encuentra la casi totalidad de las naciones del mundo, indignadas por el atropello de Putin al derecho internacional. Pero, en el extremo opuesto, destacan algunos países que, por interés o por afinidad, se suman al coro de voces que secundan las intenciones del Kremlin. Por extraño que parezca, y dentro de la misma España, este posicionamiento cunde entre cierta izquierda alelada, una que ni siquiera sabe que está atrapada por sus propios delirios ideológicos. Me recuerda el caso, salvando las distancias, de los intelectuales que, a mediados de los años 60 del siglo pasado, se atrevían a predicar sobre las supuestas bondades del régimen de Mao Tse-Tun o el de los Jemeres rojos en Camboya.

En estos momentos, la situación, aunque distinta, no deja de presentar claras similitudes con lo que se produjo en aquellas décadas otoñales del comunismo soviético. De tal modo que, en esta España machadiana, pululan individuos que, incluso desde el gobierno de una nación, esbozan pensamientos y declaraciones que rozan lo delirante, cuando no lo moralmente escandaloso. Por ejemplo, un par de ministros de la facción podemita ha llegado a glosar el beneficio de la negativa del envío de armas a la resistencia ucraniana porque así se conseguiría antes el «cese de las hostilidades», si bien, tan loable actitud, no ha sido del todo bien recibida cuando el ejército mastodóntico de las Rusias asedia y bombardea las capitales de Kiev o Járkov, o cuando la población eslava asiste al triste éxodo de miles y miles de familias cruelmente arrancadas de sus hogares, o cuando, en fin, lo que pide el sentido común es ponerse abiertamente de su lado.

Esta es la izquierda decadente, rancia y por completo ajena a la realidad de las cosas. Una izquierda sobre la que, curiosamente, Putin fía sus esperanzas de victoria más allá de las tierras ucranianas. Porque, cuando el mandatario ruso habla expresamente de la «decadencia de Occidente», a buen seguro que piensa en estos alfeñiques. Unos personajes que han hecho, y siguen haciendo, mucho daño a la sociedad con sus posturas absurdas y extremadamente peligrosas. Un Monedero, del que apenas se sabe nada; un Rodríguez Zapatero, particular emblema del cretinismo político; un Alberto Garzón, del que mejor no hacer comentarios; una Ione Belarra que, cuando se pronuncia en público sobre este asunto, se la ve a disgusto con la proclama antibelicista en favor del payaso putinesco, pero que, aun así, persiste en el desatino ideológico. Por no señalar a los dos Pablos, el Iglesias y el Echenique, ejemplos palmarios de una más que evidente degeneración de las ideas. Todos ellos, en una ceremonia parecida a un aquelarre, han manifestado una posición ambigua frente al ataque ruso, exhibiendo un aparente humanitarismo en las formas, aunque, en el fondo, lo que bulle es tal grado de mezquindad hacia las víctimas de la invasión que resulta hasta odiosa. Pretender que la Unión Europea no destine parte de sus presupuestos a sufragar el urgente y necesario transporte de armas hacia los pobres ucranianos, porque eso supuestamente sería ir en contra de los «ideales de Europa», es de un cinismo moral que únicamente alcanza a retratar a esta izquierda trasnochada y sobre la que los acontecimientos han pasado como si fueran un tsunami.

Este es el fiel retrato de familia, una familia envilecida por una ideología que niega a las víctimas la posibilidad de defenderse. En definitiva, una familia condenada por la historia en la hora decisiva de situarse al lado de los desfavorecidos, de los oprimidos. Hablan, discurren y ponen el dedo acusador sobre cualquiera, al que califican gratuitamente de «fascista», pero, mal que les pese, cuando tienen delante a uno de verdad, como el Putin de las Rusias, no atinan a reconocerlo. Qué quieren que les diga, si esto es el progresismo, me aplico el aforismo de Chesterton: «La doctrina pura del progreso es la mejor razón para no ser progresista».