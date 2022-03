El Sáhara a debate

La cosa –dice la chismografía –comenzó el mismo sábado: cargos y cuadros de Nueva Canarias manifestando su irritación, su indignación incluso con el giro de Pedro Sánchez por el Sahara a favor de la marroquización definitiva de la excolonia española.

Eso no era un pequeño batracio que se podían tragar con un pequeño juego de manos o despejando el conflicto hacia el futuro, como ha ocurrido con las agresiones al REF o el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el convenio de Carreteras. Es tocar no un principio doctrinal, sino una tecla emocional de los partidos del nacionalismo de izquierda y centroizquierda en Gran Canaria. Y en general la gente le importa más lo que le irrita que lo que no le conviene. Por supuesto, también las autoridades del Frente Polisario tiraban de teléfono. Han llamado a los socialistas, con resultados nulos, pero sobre todo a NC y a las organizaciones orientales de Coalición Canaria. «¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha ocurrido, habibi?» Vergüenza, un empute considerable, ganas de montarla. Y un mensaje claro a Román Rodríguez a través de sus conmilitones, entre ellos, Luis Campos, el portavoz parlamentario: «Hay que hacer algo. No nos podemos comer esta mierda como si no pasara nada. Hay que hacer algo ya mismo». Rodríguez se encogió de hombros, un ejercicio que se le da mejor que el press de banca a Arnold Schwarzenegger, pero no fue suficiente. Ayer sobrevolaba sobre los diputados novocanarios la iniciativa de una proposición no de ley o una declaración institucional. Si se quiera aprovechar el debate sobre el estado de la nacionalidad que comienza hoy la única figura utilizable es la de la propuesta de resolución, pero su contenido «debe ser congruente con los temas debatidos en el pleno a juicio de la Mesa» según advierte el reglamento de la Cámara.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no es partidario de tales acciones, sobre todo, porque quiere seguir siendo vicepresidente y consejero de Hacienda. El PSOE ha podido votar sin mayores problemas llevar al Constitucional las mordidas madrileñas al REF. Pero cosa muy distinta es exigir al presidente del Gobierno español que ofrezca explicaciones a los ciudadanos y garantías al pueblo saharaui. Eso, para los socialistas, supone llegar demasiado lejos. Torres ya demostró el pasado fin de semana su obediencia irrestricta al líder del PSOE o, como prefieren llamarlo otros, su afortunada coincidencia de pareceres. Los diputados socialistas no votarían una propuesta de resolución semejante por mucho que Rodríguez y Campos la intentaran edulcorar. De hecho NC podría sacar adelante una iniciativa parlamentaria de esa naturaleza sin que mereciera, política o moralmente, un solo reproche por parte del PSOE ni pusiera en peligro la estabilidad del Ejecutivo regional.

En todo caso el llamado (por mal nombre) debate sobre el estado de la nacionalidad debe incluir las últimas y preocupantes noticias sobre el drástico cambio de la política exterior española. Cuando nada menos que un ministro de Sánchez (Miquel Iceta) alaba el cambio de rumbo afirmando que cediendo en el asunto del Sáhara el Gobierno de España consigue que Marruecos deje en paz Ceuta, Melilla y Canarias sería grotesco e intolerable que el Parlamento canario orille la situación. ¿Estaban en juego Canarias y las plazas africanas en este envite? ¿Lo están todavía? ¿Admitir que el Sáhara se integre sin reversas como territorio vagamente autónomo al reino marroquí deviene una garantía de seguridad para las islas? ¿De veras no se va a debatir sobre un proceso político que vulnera la legalidad internacional a poco más de cien kilómetros de nuestras costas y que puede tener a medio plazo un impacto económico, cultural y militar relevante en Canarias? Se puede hacer, en efecto, pero a costa de empobrecer el debate público, debilitar la democracia, erosionar la credibilidad del Parlamento.